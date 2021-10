Pio Albergo Trivulzio, chiesta l’archiviazione dell’indagine

La Procura di Milano vuole archiviare l’inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo in relazione alle morti e contagi nel Pio Albergo Trivulzio. Secondo la Procura non si possono attribuire responsabilità sulla base di conoscenze e regole individuate in un secondo momento. I familiari delle vittime si dicono «amareggiati», dato che secondo loro l’archiviazione eluderebbe la loro domanda di «verità e giustizia».