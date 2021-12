Pinocchio stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Roberto Benigni torna a misurarsi con la favola di Collodi dopo il grande successo dei primi anni Duemila. Stasera 22 dicembre, alle 21,20 in prima visione su Rai1, arriva Pinocchio, film del 2019 di Matteo Garrone e nuovo adattamento della narrazione. Nel cast Federico Ielapi nei panni del burattino, oltre a Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Pinocchio, trama e cast del film stasera 22 dicembre 2021 su Rai1

La trama prende avvio con Geppetto (Roberto Benigni), povero falegname che, dopo aver visto uno spettacolo del burattinaio Mangiafuoco (Gigi Proietti), decide di costruirsi una marionetta tutta per sé. Si reca così dal collega Mastro Ciliegia (Paolo Graziosi) per ottenere del legno da lavorare. Nasce così il burattino Pinocchio (Federico Ielapi) che, durante la lavorazione, si anima e inizia a parlare con l’uomo. Geppetto lo adotta come fosse suo figlio e decide di iniziarlo alla scuola. Coinquilino del falegname è Grillo Parlante (Davide Marotta) che cerca di dare continuamente consigli al giovane Pinocchio che, puntualmente, fa di testa propria.

Inizierà così una lunga serie di avventure che porteranno Pinocchio a confrontarsi prima con Mangiafuoco e poi con i due lestofanti Gatto (Rocco Papaleo) e Volpe (Massimo Ceccherini). Nell’adattamento ci sono anche la Fata Turchina (Alida Baldari Calabria) e Lucignolo (Alessio Di Domenicantonio), il ragazzo disobbediente che il burattino incontra a scuola e che lo conduce verso il Paese dei Balocchi.

Pinocchio, 5 curiosità sul film stasera 22 dicembre 2021 su Rai1

Pinocchio, Garrone e il ritorno al tono dark del romanzo

Come ha dichiarato lo stesso regista Matteo Garrone, egli stilò il primo progetto per un adattamento di Pinocchio già all’età di sei anni, ma la genesi del film non è stata facile. La produzione è nata nel 2016 con Toni Servillo nei panni di Geppetto, ma ha visto la luce solo tre anni dopo con la presenza di Benigni. Le atmosfere dark e i toni cupi del film sono un’idea del regista, che ha voluto mantenersi fedele al romanzo di Collodi, intriso anche di crudeltà e povertà

Pinocchio, sul set un cast di bambini scatenati

Fra le scene più difficili da realizzare, quelle al Paese dei Balocchi meritano una menzione speciale. Garrone e la sua troupe hanno faticato a mantenere la calma sul set soprattutto fra i più piccoli. Le giovani comparse, invece di divertirsi e giocare con le varie attrazioni, hanno iniziato a litigare fra loro per accaparrarsi il gioco più divertente, creando un grande scompiglio in scena.

Pinocchio, un ricco budget per lunghe riprese

Pinocchio di Matteo Garrone ha potuto vantare uno fra i budget più importanti dell’intero cinema italiano. La produzione, che vanta anche un supporto da parte della Francia, ha speso circa 14,7 milioni di euro per effettuare 11 settimane di riprese e dare vita agli effetti speciali. Per le varie scene, la troupe ha deciso di attraversare l’intera Italia, girando fra Toscana, Lazio e Puglia.

Pinocchio, la penultima interpretazione cinematografica di Gigi Proietti

Nei panni del burattinaio Mangiafuoco recita il grande Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni il 2 novembre 2020. Si tratta della sua penultima performance per il cinema, cui ha fatto seguito solo il recentissimo e postumo Io sono Babbo Natale nel quale recita accanto a Marco Giallini.

Pinocchio, i prossimi adattamenti della favola in arrivo nel 2022

Matteo Garrone non è certo il primo regista a cimentarsi con Pinocchio. La favola di Collodi aveva già esordito sul grande schermo con numerosi adattamenti, tra i quali merita una menzione d’onore quella del 2002 con Roberto Benigni nei panni del burattino. Nel 2022 arriveranno due nuovi film sulla celebre storia. Per il cinema, Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro) dirigerà Tom Hanks nei panni di Geppetto nel nuovo live action Disney, mentre Netflix produrrà un adattamento di Guillermo Del Toro. Quest’ultimo realizzerà un musical animato in stop-motion con le voci di Cate Blanchett, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Ewan McGregor e John Turturro.