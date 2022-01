Il 4 gennaio 2015 moriva Pino Daniele, una delle voci di Napoli. Dopo i primi anni difficili trascorsi nel basso del Quartiere Porto dov’era nato nel 1955, si trasferì in Piazza Santa Maria La Nova a casa di due zie acquisite, Lia e Bianca. Appassionato alla musica fin da piccolo, imparò a suonare la chitarra da autodidatta. Le prime esperienze su un vero palco furono con i Batracomiomachia, gruppo fondato con Paolo Raffone, Rosario Jermano, Rino Zurzolo, Enzo Avitabile ed Enzo Ciervo. Nel 1976 la svolta: Pino Daniele entrò a far parte come bassista dei Napoli Centrale dove conobbe il sassofonista James Senese che in seguito collaborerà alla realizzazione di alcuni dei primi album dell’artista come Pino Daniele (1979), Nero a metà (1980) e Vai mo’ (1981).

L’album Terra mia e Napule è, manifesto di una città

Un anno dopo, nel 1977, uscì l’album di esordio Terra mia con i brani Suonno d’ajere, ‘Na tazzulella ‘e cafè, Libertà e soprattutto Napule è, composta a soli 18 anni come dichiarò lui stesso e che nel tempo è diventata un manifesto per l’intera città. Il brano recentemente è stato scelto da Paolo Sorrentino per accompagnare le immagini conclusive di È stata la mano di Dio. ‘Na tazzulella ‘e cafè, invece, venne lanciata in radio grazie a Renzo Arbore, all’epoca conduttore della trasmissione Alto gradimento. Gli Anni 70 si chiusero con l’album Pino Daniele che segnò un distacco dell’autore dalla tradizione partenopea per abbracciare sonorità blues.

Pino Daniele e lo storico concerto in Piazza del Plebiscito del 1981

Il decennio successivo segnò la consacrazione di Pino Daniele. Il 27 giugno 1980 aprì il concerto di Bob Marley a San Siro. Nello stesso anno uscì Nero a metà, caratterizzato da un nuovo latin blues. Nel 1981 lo storico concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli all’insegna del Neapolitan Power di fronte a 200 mila persone. Con lui, sul palco, Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e James Senese. Ventisette anni più tardi, l’8 luglio 2008, Daniele tornò a esibirsi nella “sua” Piazza per un trionfale concerto a cui parteciparono tra gli altri Giorgia, Irene Grandi, Avion Travel, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio (fischiato dal pubblico).

L’amicizia e la collaborazione con Massimo Troisi

Dal 1990 e per molti mesi il cantautore ridusse i suoi impegni per motivi di salute. Nel 1992 apparì in tv con l’amico fraterno Massimo Troisi ospiti del programma Alta classe condotto da Gianni Minà. Daniele e Troisi, entrambi da tempo sofferenti di cuore, erano legati da una profonda amicizia, e in quella circostanza diedero luogo a una serie di gag, scherzando sul loro modo di collaborare dopo l’uscita di Pensavo fosse amore… invece era un calesse con la celebre Quando.

I due artisti avevano già collaborato in più occasioni. Il cantautore aveva infatti composto le musiche di Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite (contenente il singolo Qualcosa arriverà), rispettivamente del 1981 e del 1987. Tag43 vi dà il buongiorno con una versione live di Na tazzulella ‘e cafè del 1977. «Na tazzulella ‘e cafè e maje niente ce fanno sapé», canta Daniele censurando l’abitudine dei potenti di mantenere nell’ignoranza il popolo, concedendogli solo quel poco (la metaforica tazzina di caffè) sufficiente a tenerlo a bada, in una condizione sì di malessere diffuso ma, fatalisticamente, accettato: «E nuje tirammo ‘nnanze, cu ‘e dulure ‘e panza e invece ‘e ce ajutà , ce abbòffano ‘e cafè».