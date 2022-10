Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023: «Un sogno avverato»

Primo concerto per i Pinguini Tattici Nucleari in uno stadio di calcio. L’evento musicale si terrà nel 2023 e tantissimi fan sono a caccia dei biglietti per non perdersi questo speciale concerto.

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro

I Pinguini Tattici Nucleari da oltre due anni collezionano numeri da record e sono diventati uno dei gruppi pop rock italiani più amati dal pubblico. I risultati che hanno raggiunto sono diversi, dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay al numero di certificazioni FIMI/Gfk ottenute. Ora l’11 luglio 2023 conquisteranno anche la «Scala del calcio», infatti il celebre prato dello stadio San Siro di Milano ospiterà i Pinguini Tattici Nucleari.

Un grande risultato per il gruppo che ha sempre creduto nel lavoro di squadra e nella forza di crescere insieme. Insomma, la band ha annunciato oggi il primo concerto in uno stadio di importanza internazionale: un ulteriore passo verso quel sogno che, ormai, si può chiamare realtà. Le prevendite dei biglietti per il concerto sono già aperte e numerosi fan stanno facendo di tutto per essere presenti a questo evento.

Le dichiarazioni dei membri della band

I Pinguini Tattici Nucleari sono estremamente contenti di questo nuovo evento dedicato ai fan. Infatti, le dichiarazioni dei membri della band sono state fatte attraverso il social network Instagram. Il Gruppo ha postato una foto sul prato di San Siro e ha scritto le seguenti parole: «Un sogno che si avvera. Da sempre crediamo nel potere delle squadre piuttosto che in quello dei singoli, anche per questo siamo una band. Sarà incredibile, promesso».

I “Pinguini” dei record arrivano al prossimo obiettivo avendo appena completato un tour totalmente sold out. Tra palazzetti, piazze e teatri, ora la band bergamasca ha raggiunto il primo passo per consolidare ulteriormente la propria carriera e diventare ancor di più un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.