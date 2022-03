Pillon e gli altri: i parlamentari che dicono no alla videoconferenza di Zelensky

Domani, martedì 22 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si collegherà in videoconferenza con Montecitorio, per parlare ai parlamentari italiani riuniti alla Camera dei deputati. Un appuntamento per ribadire la vicinanza dell’Italia all’Ucraina invasa dalla Russia, che però ha fatto storcere il naso a qualche deputato e senatore. Dall’annuncio dell’intervento di Zelensky, sono già arrivate diverse defezioni: alla fronda di chi si oppone al collegamento del presidente ucraino si è aggiunto ufficialmente il senatore della Lega Simone Pillon.

Collegamento di Zelensky a Montecitorio, Pillon ha altri impegni

L’assenza di Pillon era già stata annunciata, ora è ufficiale con tanto di motivazione, per quanto vaga. Il senatore leghista ha detto infatti di avere altri impegni per la giornata di domani, sottolineando comunque di non ritenere opportuno il collegamento con Zelensky: «Ho forti perplessità perché credo che dovremmo collocarci in una posizione adeguata per promuovere la pace. Vendere armi a una delle parti in conflitto non favorisce il dialogo. Potremmo e dovremmo essere tra i pochi privilegiati che dialogano con entrambe le parti, mentre così ci autolimitiamo. Forse la questione meriterebbe maggiore riflessione», ha dichiarato all’Ansa.

Non solo Pillon, gli altri parlamentari che saranno assenti

La deputata del Movimento 5 Stelle Enrica Segneri ha detto che non ci sarà perché non vuole sentire Zelensky chiedere ancora la no-fly zone. Il collega di partito Nicola Grimaldi, anche lui eletto a Montecitorio, ha addirittura detto che sarà assente in quanto avrebbe preferito avere in collegamento anche Vladimir Putin. Esattamente la stessa motivazione per l’assenza fornita dal deputato di Forza Italia Matteo Dall’Osso, mentre la collega di partito (e come lui ex M5s) Veronica Giannone non ci sarà in quanto contraria a questa «spettacolarizzazione». Assenti poi Gianluigi Paragone, che non vuole ascoltare «né Zelensky, né Putin», così come Emanuele Dessì e, probabilmente, il leghista Vito Comencini, che si era detto pronto per partire in direzione Donbass. Mancherà anche la senatrice Bianca Laura Granato, già protagonista di una lunga campagna di disinformazione sui vaccini e la pandemia. Mancheranno tutti i parlamentari di Alternativa, secondo cui «l’’intervento di Zelensky è un evento mediatico che svilisce il Parlamento». Essere solidali nei confronti di uno stato sovrano che è stato aggredito «con un’azione militare da tutti noi già ampiamente condannata, non significa dover assecondare una propaganda mirata ad alzare il tiro su richieste incessanti di interventi bellici», spiega il partito.