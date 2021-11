Pillon attacca i Maneskin: «Tra un po’ arriveremo al reggiseno da uomo»

«Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo». Il senatore della Lega Nord Simone Pillon, eletto nel 2018, attacca Damiano David e i Maneskin dopo la vittoria agli Mtv Europe Music Awards. In un lungo post su Facebook, Pillon ha deciso di esprimere la propria opinione sul look del frontman. Non gli è piaciuto l’abbigliamento «in culottes e giarrettiere» di Damiano e da qui la frase sul reggiseno da uomo. Ma il senatore ha continuato: «Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del #ddlZan».

Pillon attacca i Maneskin e difende Povia

«Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d’Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga», prosegue il post di Pillon. E da qui la difesa di Povia: «Ricordo il massacro cui fu sottoposto Povia solo per aver osato partecipare al Family day del 2007 difendendo la famiglia naturale». La risposta di Damiano non si è fatta attendere ed è arrivata con una breve frase su Instagram. Il cantante ha postato una delle foto scattategli a Budapest, con il look che ha fatto indignare il senatore, e dopo aver ringraziato i fan ha scritto un chiaro P.S. per ribattere ironicamente: «Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon??»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Maneskin, il discorso sui diritti civili

La rock band italiana, dopo aver vinto il premio di Miglior gruppo rock, ha tenuto un discorso su inclusività e diritti civili: «Bisogna andare fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti da tanti sportivi e personaggi della cultura. Peccato però per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro». Damiano e la sua formazione hanno chiosato dicendo che proprio questa sarebbe «la vittoria più importante». E il look del cantante, firmato da Gucci, vuole abbattere ulteriormente gli stereotipi di genere.