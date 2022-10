Il pil dell’Ucraina si contrarrà del 35 per cento nel 2022

A causa del conflitto iniziato il 24 febbraio, nel 2022 l’economia ucraina si ridurrà a un ritmo otto volte superiore a quello della Russia. Lo stima la Banca Mondiale. Nel suo ultimo report sull’Europa e l’Asia centrale, l’organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà, con sede a Washington, specifica che l’economia dell’Ucraina si contrarrà del 35 per cento entro fine anno, rispetto a un calo del 4,5 per cento del Pil della Russia.

In Ucraina il 60 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà

Distruzione delle fabbriche, danni ai terreni agricoli, riduzione dell’offerta del lavoro. In più un numero enorme di sfollati e profughi (in tutto un terzo degli abitanti) che ormai, entrato il conflitto nell’ottavo mese, si sono stabiliti nei Paesi ospitanti senza una prospettiva immediata di ritorno. L’Ucraina era già il paese più povero d’Europa anche prima dell’inizio della guerra. Più di sette mesi di conflitto hanno peggiorato enormemente la situazione e oggi circa il 60 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. L’inflazione ha accelerato rapidamente, raggiungendo un tasso annuo di poco inferiore al 24 per cento già ad aprile: sono schizzati in particolare alle stelle i prezzi dei generi alimentari, con pesanti ripercussioni sulle famiglie. Kyiv ha fatto progressi militari nelle ultime settimane e da aprile l’economia ucraina ha mostrato segni di crescita. Tuttavia, la Banca Centrale ritiene che la ripresa sarà lenta, complici gli enormi costi per riparare i danni della guerra: circa 350 miliardi di euro, più di una volta e mezza il prodotto interno lordo del Paese, prima dell’invasione russa.

In Russia l’aumento dei prezzi dell’energia ha mitigato gli effetti delle sanzioni

Stime precedenti avevano suggerito che Mosca avrebbe affrontato un contraccolpo economico ben più serio. La Banca Mondiale afferma invece adesso che «le sanzioni imposte alla Russia per la guerra in Ucraina stanno avendo significativi impatti economici negativi, anche se a breve termine meno gravi di quanto inizialmente previsto». Lo choc iniziale, evidenzia il report «è stato mitigato dalla forte risposta fiscale delle autorità, dai controlli sui capitali, dall’inasprimento monetario, da un’azione rapida per arginare i rischi del settore finanziario, nonché dagli elevati afflussi valutari guidati dall’impennata dei prezzi delle materie prime globali». Insomma, a mitigare l’effetto delle sanzioni sono state le sanzioni stesse, in quanto hanno portato a un aumento dei prezzi dell’energia, a beneficio di Mosca. Questo nell’immediato. Le cose potrebbero cambiare in futuro.

Secondo la Banca Mondiale, il congelamento di metà delle riserve internazionali della Russia e le minori entrate nazionali dovute all’esportazione di petrolio e gas hanno reso il Paese più vulnerabile in caso di calo dei prezzi globali dell’energia. «Inoltre, le sanzioni hanno portato a un drastico calo delle importazioni totali, limitando l’accesso a nuove tecnologie e attrezzature e finanziamenti esterni, e quindi smorzando le prospettive di crescita a medio e lungo termine», aggiunge il report.