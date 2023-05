Pietro Perdini, chi è il compagno di Marisa Laurito

Dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore della Roma Franco Cordova, Marisa Laurito si è legata sentimentalmente all’uomo che le sta accanto da oltre 20 anni. Si tratta di Pietro Perdini, lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori che in passato ha avuto un discreto successo nell’ambito imprenditoriale.

Chi è Pietro Perdini, il compagno di Marisa Laurito

I due si sono fidanzati nel 2002 e, nonostante l’amore decennale che li lega, non sono ancora convolati a nozze. La stessa attrice aveva svelato in un’intervista al settimanale Oggi i motivi per cui il grande passo non è stato ancora fatto: «Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio. Ormai sono legata da vent’anni con lui, io vivo a Roma e lui a Brescia e in futuro staremo insieme, è una persona speciale».

Sul conto di Pietro non sono molte le informazioni note, data la sua lontananza dal mondo della notorietà. Di lui si sa che è attualmente in pensione e che, nella sua carriera, si è specializzato nel settore produttivo di utensili per la cucina. Con la sua attività arrivò anche ad essere conosciuto in tutto il mondo.

I due si sono conosciuti grazie a Renzo Arbore

Se da un lato scarseggiano interviste e contributi di Pietro sul rapporto con Marisa, dall’altro non mancano dichiarazioni dell’attrice in cui fornisce descrizioni del compagno. «È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria» l’ha definito la donna. Quanto al loro primo incontro, la stessa ha raccontato che è stato merito di Renzo Arbore: «Era un anno che stavo male per amore e lui mi chiese di uscire. Andammo in questo bar di Roma e lì incontrai Pietro. Un incontro che fece scoccare la scintilla d’amore». Proprio con Arbore Marisa ha lavorato negli anni Ottanta in Quelli della notte, ruolo che le valse una grande popolarità.