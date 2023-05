Pietro Delle Piane: età, padre, Fiore Argento e Antonella Elia

Pietro Delle Piane è un attore di film per cinema e tv nato a Cosenza il 21 maggio del 1974, noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island 2020. Ecco tutte le curiosità su di lui, con particolare riferimento alla sua chiacchierata vita sentimentale.

Chi è Pietro Delle Piane: carriera e biografia

Il più recente progetto dove l’attore (che fra pochi giorni compirà 49 anni) è accreditato risale al 2020, anno in cui è uscito l’episodio La rete di protezione de Il Commissario Montalbano. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, il pubblico l’ha visto recitare per l’ultima volta in ordine di tempo nella pellicola Calibro 9, uscita nel 2019 per la regia di Toni d’Angelo. Nel suo cv, in realtà, Delle Piane vanta anche altri numerosi progetti sia al cinema sia in tv, tra i quali spiccano partecipazioni a pellicole del calibro di Rapiscimi di Giovanni Luca Gargano (2017), Il ragazzo della Giudecca (2015) o ancora Il ragioniere della mafia (2012). In passato, l’attore è stato anche nel cast di fiction come Distretto di polizia, R.I.S., Carabinieri e Un posto al sole.

L’attore, che non è figlio del famoso Carlo Delle Piane (a differenza di quanto pensato da molti), ha imparato il mestiere con anni di studio presso la scuola di recitazione diretta a Roma da Fioretta Mari, che ha tra l’altro affiancato in numerosi spettacoli anche a teatro. Proprio la passione per la recitazione l’ha portato lontano dai suoi studi in Giurisprudenza, che è riuscito a completare con successo a fine anni ’90.

La relazione con Antonella Elia e il flirt con Fiore Argento

Delle Piane è però noto al pubblico mainstream soprattutto per la sua relazione travagliata con Antonella Elia (conosciuta grazie ad amici comuni nel 2019) con la quale ha vissuto diversi alti e bassi. Sembra infatti che in passato l’avesse tradita mentre lei era rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip (l’attore ha anche avuto una scappatella durante Temptation Island con una tentatrice).

Nonostante i trascorsi, Pietro Delle Piane (che alle spalle ha anche un flirt con Fiore Argento, attualmente concorrente all‘Isola dei Famosi) sembra essere legato oggi più che mai ad Antonella Elia, spesso presente nei suoi romantici scatti di coppia su Instagram.