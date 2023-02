Pietrangeli: «Berrettini pensa troppo alle pubblicità, Sinner miglior tennista italiano»

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ha ricevuto a Roma il premio sportivo alla carriera dalla Stampa estera. Durante quest’occasione, ha voluto parlare dei giovani tennisti italiani, esprimendo opinioni sul futuro del tennis nostrano.

Le parole di Pietrangeli sui tennisti italiani

Nicola Pietrangeli ha espresso i suoi pensieri su Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, ovvero i tre «moschettieri» del tennis italiani odierno. La leggenda dello sport italiano ha detto: «Se c’è un nuovo Nicola Pietrangeli? Sinner è il miglior tennista italiano al momento; lui «canta» in un modo, io cantavo in un altro. Rispetto a me lui ha un vantaggio: è ‘tedesco’». Poi ha anche aggiunto: «Quello che attualmente gioca meglio in Italia è Lorenzo Musetti, ma Sinner non si fermerà certo qui. Se vincerà uno Slam? Se lo sapessi andrei a scommetterci sopra…».

Pietrangeli ha poi anche parlato di Matteo Berrettini, non esprimendo un giudizio totalmente positivo: «Mi sembra che si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis. È un bravo ragazzo, ma è un po’ com’era Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…». Evidentemente il vincitore del Roland Garros nel 1959 e nel 1960 ha voluto lanciare una frecciatina a Berrettini, visto che il tennista 26enne sembra essere interessato più alla sua relazione con Melissa Satta che ai risultati in campo.

Le parole sul migliore al mondo

Anche se per Pietrangeli il tennis italiano sembra avere un buon futuro, per ora il migliore al mondo rimane un altro. Infatti, il campione ha dichiarato che «anche se non sta simpatico a tutti, il migliore è Novak Djokovic». Anche in questo caso sembra evidente la frecciatina che Pietrangeli ha voluto lanciare ai detrattori di Djokovic, che lo criticano principalmente per il suo atteggiamento fuori dal campo, visto che il serbo è un «no-vax».

Infine, ci sono state parole anche per Rafa Nadal: «Mi sembra un po’ logoro» ha concluso l’ex tennista.