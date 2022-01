Piersanti Mattarella, 42 anni fa l’uccisione dell’ex presidente della Regione Sicilia

Il 6 gennaio 1980 l’Italia si fermò, sconvolta dall’omicidio di Piersanti Mattarella. L’ex presidente della Regione siciliana, fratello del presidente della Repubblica Sergio, venne ucciso in via Libertà a Palermo, dove stamattina è stato ricordato con alcune corone di fiori. Presenti alla cerimonia i figli di Piersanti Mattarella, Bernardo e Maria, il prefetto Giuseppe Forlani, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, oltre ad autorità civili e militari. La targa sul muro di fronte al luogo in cui Mattarella fu ucciso recita: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede».

Piersanti Mattarella, chi era l’ex presidente della Regione ucciso 42 anni fa

Nato a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935, Piersanti Mattarella è stato un politico di alto profilo in Sicilia, diventando anche Presidente della Regione nel marzo 1978. La sua carriera cominciò nel 1964 quando venne eletto al consiglio comunale di Palermo. Nel ’67 divenne deputato all’Ars e dal 1971 ha ricoperto il ruolo di Assessore regionale con delega al bilancio fino al 1978. Un ruolo lasciato proprio a causa dell’elezione a Presidente, arrivata a metà febbraio di quell’anno. Poco dopo cominciò il mandato, ma dopo meno di due anni Mattarella venne ucciso.

Ancora senza nome il killer di Piersanti Mattarella

Ancora oggi, a distanza di 42 anni, il killer di Piersanti Mattarella non ha un nome. Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella venne ucciso in via Libertà con otto colpi di pistola. Nonostante le numerose indagini, però, nessuno è riuscito a risalire al nome dell’assassino né del complice che guidava una Fiat 127. Il commando, secondo un’ipotesi del giudice Giovanni Falcone poi ripresa nel 2018, forse non era composto da membri di Cosa Nostra ma da terroristi dei Nuclei armati rivoluzionari.

Piersanti Mattarella, inchiesta verso l’archiviazione

Troppo tempo è passato dall’omicidio e ora l’inchiesta va verso l’archiviazione. Nessuna prova è stata trovata nonostante un grande lavoro dei carabinieri del Ros sulle armi del gruppo terroristico. Il caso sembra destinato a non poter essere risolto. Nei giorni scorsi ha parlato di questo anche il nipote di Piersanti Mattarella, Andrea, sottolineando «l’amarezza per non conoscere la verità completa».

Mattarella, gli omaggi sui social

Oggi anche sui social è stato ricordato l’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella. Soprattutto su Twitter, tanti gli utenti che hanno voluto rendere omaggio, sottolineando il lavoro svolto dal politico contro la mafia e la rabbia per un omicidio di cui ancora non si conoscono gli esecutori. «L’omicidio di Piersanti Mattarella è una ferita aperta per il nostro paese. Pesa la mancanza di verità e di giustizia tra fitte reti di complicità nazionali ed internazionali.

Resta viva la sua testimonianza di una politica al servizio della comunità, argine al potere mafioso», ha scritto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Anche Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei deputati, ha voluto sottolineare l’importanza del ricordo. «Alla memoria di Piersanti Mattarella, assassinato dai sicari di Cosa Nostra il 6 gennaio 1980, davanti agli occhi della moglie. Pagò con la vita il suo impegno civile, politico e morale nella lotta alla mafia. Lo Stato non smetta di cercare gli autori di questo vile attentato».