Pierre Soulages morto a 102 anni: addio al pittore francese

«È una triste notizia ho appena riattaccato il telefono con la vedova, Colette Soulages». Così uno dei migliori amici del pittore Pierre Soulages, Alfred Pacquement, informa la stampa che il pittore francese è morto oggi, 26 ottobre, all’età di 102 anni. Era noto come «il pittore del nero», perché lo utilizzava «sia come colore che come non colore» come spesso definiva il suo lavoro.

Pierre Soulages, l’artista che ha segnato un’epoca è morto a 102 anni

Dopo il servizio militare, Soulages aveva aperto uno studio a Parigi La sua prima mostra risale al 1947. Lavora anche nelle scenografie, cosa che lo rende interessante agli occhi degli statunitensi, proprio nel periodo in cui esplode il cinema di Hollywood. Negli anni Cinquanta partecipa a due importanti mostre proprio a New York. Nel 1979 viene nominato membro onorario straniero dell’American Academy of Arts and Letters. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta realizza 104 vetrate della chiesa abbaziale romanica Sainte-Foy di Conques, che si trova ad Aveyron, sua città natale.

Nel 2006, una sua opera del ’59 è stata venduta per oltre 1 milione e 200 mila euro. L’anno dopo, il Musée Fabre di Montpellier crea una sala solo con le opere che lui aveva donato alla comunità. Nel 2010, il Museo di Città del Messico gli dedica una retrospettiva con video e video-intervista. Nel 2019, una mostra alla Levy Gorvy Gallery di New York celebra il suo centesimo compleanno. Nel 2021, un’altra sua opera viene venduta all’asta per oltre 20 milioni di dollari

Lo stile Soulages

«Ho realizzato queste opere perché ho scoperto che la luce riflessa dalla superficie nera suscita in me determinate emozioni. Non si tratta di monocromi. Il fatto che la luce possa provenire dal colore che si suppone sia l’assenza di luce è già abbastanza commovente, ed è interessante vedere come ciò avvenga» spiegava a chi gli chiedeva come mai utilizzasse il nero nelle sue opere.

Per un dipinto non usava mai i pennelli, ma cucchiai, piccoli rastrelli e pezzi di gomma. «Mi è sempre piaciuto che i dipinti fossero pareti piuttosto che finestre. Quando vediamo un quadro su una parete, si tratta di una finestra, quindi spesso metto i miei quadri al centro dello spazio per creare una parete. Una finestra guarda all’esterno, ma un quadro dovrebbe fare il contrario: guardare dentro di noi» è il testamento di questo grande artista.