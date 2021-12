Il 29 dicembre 2020, un anno fa, moriva a Neuilly-sur-Seine, in Francia, Pierre Cardin. Stilista tra i più apprezzati della seconda metà del secolo scorso, fu considerato tra i padri della moda unisex e di quella ispirata alla conquista dello spazio. Dotato di talento e fantasia fuori dal comune, era capace di anticipare di frequente i tempi e intercettarne le tendenze. Nato nel 1922 a Sant’Andrea di Barbarana, frazione trevigiana del comune di San Biagio di Callalta da una famiglia di facoltosi agricoltori successivamente caduta in disgrazia, Pietro Costante Cardin si trasferì in Francia ancora adolescente. Qui, a 14 anni, cominciò l’apprendistato presso il negozio di un sarto a Saint Saint-Étienne, salvo poi spostarsi a Parigi, dove lavorò a partire dal 1944, prima presso Jeanne Paquin e successivamente da Elsa Schiaparelli. Rifiutato da Cristobal Balenciaga, divenne primo sarto di Christian Dior e nel 1953 sbarcò con un suo marchio nel mondo dell’alta moda. Affezionato ad abiti dalle forme geometriche, un anno dopo lanciò il bubble dress, o vestito a bolle: sarebbe diventato uno dei suoi marchi di fabbrica.

Pierre Cardin, il primo ad aprire un punto vendita il Giappone

Fu il primo grande stilista ad aprire un punto vendita in Giappone e venne espulso dalla Chambre Syndacale francese in seguito alla firma di una collezione per i grandi magazzini di Parigi. Maestro eclettico, mise il nome su tantissime licenze in oltre 120 Paesi. A chi lo accusava di svilire il marchio, rispondeva secco: «Il sapone e il profumo che uso, le lenzuola in cui dormo e il cibo che mangio portano la mia firma. Praticamente vivo su me stesso. Il mio nome è più importante di me». Le sue collezioni venivano esposte al Espace Cardin, mentre le sfilate sfoggiavano anche trecento capi alla volta. Negli Anni 60 la sua fama, in Francia, dove sarebbe stato naturalizzato, rivaleggiava con quella di Charles de Gaulle e Brigitte Bardot. Vestì i Beatles agli esordi, ma anche Jackie Kennedy, Farah Diba e Lauren Bacall. Nel 1981 rilevò e rilanciò il ristorante parigino Chez Maxim’s aprendo in breve succursali a Pechino, New York e Mosca. Nel 2002 ristrutturò il castello Lacoste, per organizzarvi ogni anno un festival teatrale. A 87 anni sul punto di imbarcarsi su un areo da Parigi a Venezia venne colto da un malore. Fu trasportato d’urgenza in ospedale e in molti davano per imminente il decesso, al punto che i giornali si riempirono di coccodrilli. Furono cancellati a tarda sera, quando arrivò la notizia che Cardin si era ripreso. La morte lo coglierà undici anni più tardi, il 29 dicembre 2020. Tag43 lo ricorda con il trailer di House of Cardin, in cui modelle, designer e addetti ai lavori raccontano l’impatto dello stilista sul mondo dell’alta moda.