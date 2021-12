Pierpaolo Spollon chi è: carriera, profilo Instagram, vita privata dell’attore di Blanca stasera su Rai1

Terza puntata, stasera 6 dicembre alle 21,25 su Rai1, per Blanca, fiction con Maria Chiara Giannetta. Tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, racconta la storia di Blanca Ferrando, giovane non vedente che entra nel commissariato di polizia di Genova come stagista. Nel cast anche Giuseppe Zeno, Enzo Paci e Pierpaolo Spollon. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Blanca, trama e cast della puntata stasera 6 dicembre 2021 su Rai1

Nel terzo episodio della stagione, dal titolo Io ballo da sola, un colpo di scena sconvolge la vita della giovane protagonista (Maria Chiara Giannetta). Ormai decisa a staccarsi dall’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), il quale ha una relazione con la giornalista Marinella (Fiorenza Pieri), si vede di nuovo catapultata nella storia quando il figlio della donna scompare. Il commissario Bacigalupo (Enzo Paci) sostiene si tratti di un allontanamento volontario, ma Blanca non ne è convinta e scopre molto presto che il piccolo Gabriele è stato rapito.

Forte delle sue scoperte e dell’aiuto cruciale che continuamente riesce a dare alla polizia, Blanca si sente pronta ad abbandonare il dietro le quinte e mettersi alla prova sul campo. La sua scelta però rischia di avere conseguenze importanti sulla sua vita, soprattutto quando inizia ad ascoltare le intercettazioni dei rapitori. Le riprese dei sei episodi hanno coinvolto diverse location, tra cui Genova, il monte Argentario e Formello. Per la realizzazione della serie, la prima al mondo a essere girata in olofonia, la produzione ha chiamato Andrea Bocelli, che ha ricoperto il ruolo di consulente artistico.

Pierpaolo Spollon, carriera e vita privata dell’attore di Blanca stasera 6 dicembre 2021 su Rai1

Pierpaolo Spollon, carriera professionale

Padovano, classe 1989, Pierpaolo Spollon è il volto del rubacuori Nanni nella fiction Blanca. Dopo il trasferimento a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha avuto modo di lavorare in diversi progetti Rai. Fra i più famosi, Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero, dove ha vestito i panni del giovane studente Riccardo. In precedenza però era già comparso in L’allieva nei panni di Marco Allevi, fratello del personaggio di Alessandra Mastronardi. Altro ruolo di punta è quello de La porta rossa, serie noir con Lino Guanciale, dove ha recitato nei panni del 18enne Filip Vesna.

Nel corso della sua carriera ha anche recitato in Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, Vite in fuga e Leonardo. In quest’ultima, serie kolossal con Matilda de Angelis e Aidan Turner nei panni di Da Vinci, ha vestito i panni di Michelangelo. Nel suo futuro ci sarebbero i prossimi episodi di Doc – Nelle tue mani e de La porta rossa, mentre alcuni rumors lo vogliono nel cast della nuova stagione di Don Matteo.

Pierpaolo Spollon, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Pierpaolo Spollon ha sempre scelto il riserbo. In passato ha avuto una relazione con una ragazza di nome Angela, conosciuta ai tempi del liceo. Attualmente non è noto se i due stiano ancora insieme oppure abbiano deciso di prendere strade diverse. Attivo sui social, ha un profilo Instagram che conta 221 mila follower dove pubblica alcuni momenti della sua vita privata e scatti dai set dei suoi lavori.