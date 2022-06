Piero Sugar: biografia, data di nascita e malattia del marito di Caterina Caselli

Il 12 giugno 2022 è morto Piero Sugar all’età di 85 anni. Discografico di successo, marito di Caterina Caselli, non soffriva di nessuna particolare malattia. Sono stati diversi suoi amici a dare notizia della scomparsa, tra cui il cantautore Mario Lavezzi, via Twitter. Negli ultimi anni il discografico aveva diviso la gestione della famosa etichetta Sugar con il figlio Filippo, per prendersi cura della storia compagna di vita Caterina Caselli, malata da tempo. Le esequie saranno celebrate a Milano nella Basilica di San Marco il 13 giugno, ma a porte chiuse, poiché la famiglia preferisce che ci sia rispetto della privacy in questi giorni di lutto.

Chi era Piero Sugar?

Piero Sugar è nato nel 1937 a Milano, città in cui ha vissuto per anni. Ė però di origini ungheresi da parte di padre, Ladislao Sugar, fondatore della casa discografica che porta ancora oggi il suo cognome. La madre invece era di origini milanesi: Marta Soleri, donna che ha preferito sempre trascorrere una vita lontana dalla luce riflettori. Ladislao Sugar ha esordito nel mondo della produzione discografica con Messaggerie Musicali e dopo anni di gestione ha creato l’etichetta Sugar.

Piero durante gli studi scolastici ha sempre lavorato a fianco del padre, per poi diventare presidente della Sugar Music nel 1960, alla morte dello stesso. Complice del suo grande successo è stata anche la compagna di vita Caterina Caselli. I due si sono incontrati giovanissimi, quando non avevano più di 20 anni, a un concerto di lei. Proprio la cantante ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair come l’amore per il suo futuro marito le avesse cambiato la vita spezzando quella solitudine che era l’altra faccia della fama.

La storia d’amore

Il matrimonio tra Piero Sugar e Caterina Caselli è stato celebrato nel 1970. L’anno successivo la coppia ha dato luce al primo e unico figlio: Filippo, che ha seguito le orme del nonno Ladislao e del padre Piero.

Caterina Caselli e suo marito sono stati sempre molto uniti sia nella vita privata che nel lavoro. Nel 1989 Caselli ha fondato la Insieme Sugar che è poi diventata la Sugar Music di cui Filippo è attualmente presidente. Inoltre è stato anche presidente della SIAE dal 2015 al 2018. Attualmente la casa discografica di Caterina Caselli e del compianto Piero produce cantanti di successo da Andrea Bocelli a Elisa passando per Negramaro e Sangiovanni.