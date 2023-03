Piero Chiambretti, stasera su Canale 5 La tv dei 100 e uno: format e ospiti

Tutto pronto per il nuovo show di Piero Chiambretti. Stasera 15 marzo, alle 21.40 su Canale 5, andrà infatti in onda La tv dei 100 e uno, varietà che in tre puntate promette di divertire bambini e adulti. Il conduttore accoglierà in studio e capitanerà una schiera di 100 bambini di età compresa fra sei e 11 anni, per la prima volta in televisione. Potranno confrontarsi con alcune celebrità dello spettacolo, dalla musica al cinema, e fare loro qualsiasi domanda. Gli ospiti risponderanno in modo sincero e genuino, raccontandosi e svelando alcuni aneddoti sulla loro carriera. Per la prima puntata arriveranno Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

La tv dei 100 e uno, le anticipazioni sullo show di Chiambretti su Canale 5

Il nuovo programma di Piero Chiambretti si preannuncia carico di ironia e spontaneità che uniranno il conduttore e i suoi giovanissimi compagni di avventura. Nel corso di circa tre ore (la chiusura della puntata è prevista per mezzanotte e mezza), ci saranno diversi momenti simpatici e giocosi per intrattenere il pubblico in studio e da casa. Per i bambini de La tv dei 100 e uno si tratterà della prima esperienza televisiva, pertanto lo stesso Chiambretti farà di tutto per farli sentire subito a casa. Lo aiuteranno anche le special guest che si alterneranno nel corso delle tre puntate per realizzare simpatici sketch con i più piccoli e raccontare alcuni momenti della loro vita personale e lavorativa.

Stasera a La tv dei 100 e uno Chiambretti ospiterà Paolo Bonolis e Michelle Hunziker, con una lunga carriera alle spalle. Il primo, conduttore di programmi come Avanti un altro e Ciao Darwin, ha sempre lavorato accanto ai bambini. Basti ricordare la sua esperienza a cavallo del 1999 e il 2000 con Chi ha incastrato Peter Pan?, un varietà in cui i più piccoli potevano confrontarsi con i personaggi dello spettacolo ma soprattutto con la società adulta. Quanto a Michelle Hunziker, di recente protagonista del suo one woman show Michelle Impossible & Friends, è probabile che racconterà le sue emozioni personali, dato che presto diventerà nonna per la prima volta. Non si escludono domande e curiosità sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, che ha dato poco presentato sui social la cameretta del suo primo bambino.