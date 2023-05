Piero Angela, stasera su Rai1 lo speciale di Ulisse con il figlio Alberto

Nonostante sia passato quasi un anno dalla morte, il ricordo di Piero Angela è ancora vivo nella mente degli italiani. Giornalista e divulgatore scientifico, ha rivoluzionato la televisione con un racconto dettagliato ma soprattutto accessibile a tutti. Stasera 25 maggio, alle 21.25 su Rai1, il figlio Alberto condurrà uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta che ne ripercorrerà la carriera lunga 70 anni, dal primo impiego in radio fino alle ultime puntate registrate per Superquark. Nel corso della puntata andrà in onda un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che interverrà assieme ad alcuni dei principali luminari della scienza e della cultura italiani. La visione sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove rimarrà fruibile anche nei giorni successivi.

Ulisse – Il piacere della scoperta, le anticipazioni dello speciale su Piero Angela

Carriera e vita privata, così Alberto Angela ricorderà il padre

Pioniere e visionario della televisione, come lo hanno definito tanti colleghi, Piero Angela ha concentrato la sua attività sul racconto del mondo al servizio della gente. Dai principali avvenimenti della storia alle nuove frontiere della tecnologia, ha saputo descrivere la complessità dell’universo in parole semplici e accessibili, consentendo una facile comprensione a tutte le fasce della popolazione, dai più grandi ai bambini. Alberto, figlio e noto divulgatore scientifico e culturale, condurrà Un viaggio lungo una vita, uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta partendo dal primo lavoro di Piero in radio. Si giungerà agli esordi in tv per la Rai in qualità di corrispondente da Parigi (dov’è nato lo stesso Alberto) e Bruxelles. Si giungerà alle esperienze di guerra in Vietnam e Algeria, arrivando agli incontri con le grandi star della musica e del cinema.

Piero Angela amava il jazz perché con il jazz non sei solo un esecutore, sei anche compositore, un creativo.

Nella puntata di #Ulisse di domani sera ritroveremo i racconti in prima persona del più grande divulgatore della televisione italiana.@albertoangela pic.twitter.com/sBryHYVsV5 — Ulisse – Rai1 (@UlisseRai1) May 24, 2023

Impossibile dimenticare anche l’altro aspetto della carriera di Piero Angela grazie ai tanti programmi che ha condotto fra cultura e scienza. Su tutti spiccano Quark e Superquark, che ha guidato fino alla morte tanto da registrare alcune puntate poi trasmesse postume, come suo lascito per le nuove generazioni. Ha parlato di scienza e natura in Viaggio nel Cosmo e ne La Macchina Meravigliosa, senza dimenticare Il pianeta dei dinosauri. Nel corso del racconto, si potranno ascoltare ancora una volta le sue parole con racconti in prima persona e aneddoti inediti. Piero Angela ricorderà il padre Carlo, psichiatra che salvò dalla deportazione molti ebrei, ma anche i sogni che ha dovuto lasciare incompiuti.

Dal presidente Mattarella a Bollani e Parisi, gli ospiti di Ulisse

Come detto, lo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta vanterà un videomessaggio di Sergio Mattarella, ma non solo. Alberto Angela, per ricordare il padre, ha chiamato a raccolta alcuni dei maggiori luminari della scienza e della cultura italiani. Interverrà Stefano Bollani, pianista che con Piero condivideva la passione per la musica jazz. Sarà occasione per ricordare il passato da musicista di Peter Angela, nome d’arte con cui Piero si esibiva nei club di Torino. Riccardo Muti invece ricorderà la decisione del divulgatore di usare l’aria sulla quarta corda di Bach come sigla dei suoi programmi. E ancora, Jovanotti parlerà di quando Piero Angela lo accompagnò in tutte le tappe di un suo tour. Infine, spazio per le parole di Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, oltre che per l’astronauta Paolo Nespoli e la giornalista Gaia Tortora, che racconterà il rapporto fra suo padre Enzo e Piero.