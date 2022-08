Piero Angela è morto a 93 anni: il profilo del grande divulgatore scientifico

Piero Angela è morto a 93 anni. Il divulgatore scientifico e conduttore storico della Rai e del programma “Quark” si è spento oggi. A dare l’annuncio è stato il figlio Alberto Angela che ha pubblicato una sua foto sui social, accompagnata dalla frase «Buon viaggio papà».

Piero Angela, l’innovatore della televisione italiana

Nato a Torino il 22 dicembre 1928, Piero Angela ha portato un’idea innovativa in televisione, quella di creare un programma che spiegasse concetti scientifici e fisici al grande pubblico, in modo molto semplice avvalendosi anche di cartoni animati. Infatti, nell’anno 1981 ha lanciato Quark, il programma televisivo ispirato ad alcuni documentari della BBC, che conteneva all’interno le animazioni di Bruno Bozzetto.

Il programma è stato sin dalla sua prima edizione un successo e ha avuto diversi spin-off nel corso degli anni, come quelli dedicati all’Economia oppure all’Europa. Nel 1995, Piero Angela ha creato Super Quark, una nuova versione del suo storico programma mentre nell’anno 2000 ha lanciato insieme a suo figlio Alberto Angela il programma Ulisse, specializzato nel raccontare le scoperte storiche e scientifiche dell’umanità. Dal 2001 al 2006 ha diretto anche il mensile Quark. Inoltre, in passato ha lavorato come conduttore del telegiornale Rai e inviato.

Appassionato di musica e autore di libri

Piero Angela non era solo un conduttore televisivo e un divulgatore scientifico, ma anche un grande appassionato di musica. Nel dettaglio, suonava il pianoforte e adorava la musica Jazz. Non a caso, la prima storica sigla di Quark era una rivisitazione jazz dell’Aria sulla 4a corda del compositore Johann Sebastian Bach, eseguita dal gruppo chiamato The Swingle Singers.

Inoltre, Piero Angela è stato anche un prolifico scrittore di libri. Ha scritto oltre trenta libri che hanno venduto complessivamente tre milioni di copie. Interessante come nel 2000 fu citato in tribunale per diffamazione. Alcune associazioni omeopatiche lo avevano accusato in seguito a una puntata di Super Quark nella quale veniva spiegato che la medicina omeopatica non ha basi scientifiche. Vinse la causa civile e fu assolto in quella penale con il giudice che lo diede pienamente ragione.