Chi era Piergiovanni Finazzi, morto nell’incidente a Spirano: lascia moglie e due figli

Piergiovanni Finazzi è morto a soli 48 anni a causa di un incidente automobilistico. L’uomo si stava recando a lavoro quando è stato coinvolto in uno scontro fatale a circa 1 km dalla sua abitazione, nella quale abitava con la moglie e con i due figli.

Chi era Piergiovanni Finazzi e la dinamica dell’incidente fatale per lui

Piergiovanni Finazzi ha perso la vita nella mattinata di domenica 11 giugno a causa di un incidente stradale lunga la strada provinciale Francesca a Spirano. L’uomo era appena uscito di casa per andare a lavoro. Precisamente, era a bordo della sua Kia Ceed e si stava dirigendo al supermercato Unes di Trezzano Rosa dove il giorno prima era stato nominato responsabile del reparto salumeria. Il supermercato dista appena 20 minuti dalla sua abitazione, ma dopo aver percorso un solo chilometro, l’uomo si è scontrato con un’Audi A3. Lo scontro è stato frontale, a bordo dell’Audi c’era un ragazzo di 21 anni, di origini rumene, che si trova ricoverato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII in gravissime condizioni. Per Piergiovanni invece, non c’è stato nulla da fare, lo scontro è stato fatale e l’uomo 48enne ha perso la vita. Finazzi era un appassionato di sport e di skyrunning, lascia la moglie e due figli rispettivamente di 19 e 25 anni.

I soccorsi per l’uomo e le indagini

Piergiovanni Finazzi è stato soccorso poco dopo lo scontro dagli operatori del 118. Questi ultimi sono arrivati con l’elisoccorso e hanno fatto di tutto per provare a rianimare il padre di due figli. Tuttavia, tutti gli sforzi sono stati vani. I carabinieri di Urgnano e del nucleo Radiomobile di Treviglio stanno indagando sull’incidente per capire chi dei due ha invaso la corsia e ha provocato lo scontro. La Procura ha disposto un esame autoptico sul corpo e solo dopo che questo sarà concluso si potranno organizzare i funerali dell’uomo.