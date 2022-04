Piergiorgio Bellocchio: chi era l’intellettuale scomparso a 90 anni

Si è spento nella sua casa di Piacenza Piergiorgio Bellocchio, intellettuale e militante della sinistra eterodossa. Fratello maggiore del regista Marco, lascia all’età di 90 anni la moglie Marisa e la figlia letizia. Determinante il suo contributo al rinnovamento della cultura e della sinistra italiana. Una vita lunga e intensa, fatta di politica, attivismo, scrittura e cultura. Ecco chi era.

Chi era Piergiorgio Bellocchio

Nato a Piacenza il 15 dicembre 1931, Piergiorgio Bellocchio era fratello del regista Marco e del gemello di quest’ultimo, Camillo, che nel 1968 si tolse la vita a 29 anni. Nel 1962 ha fondato la rivista Quaderni piacentini, con cui per 22 anni ha influenzato la vita della sinistra italiana. Ad affiancarlo sono stati Grazia Cherchi e Goffredo Fofi, che idearono e diressero con lui il trimestrale. Si tratta di un progetto che riveste un ruolo cruciale nella cultura e nel pensiero politico del tempo. Dal 1985, invece, ha pubblicato per 8 anni Diario, una rivista scritta insieme ad Alfonso Berardinelli. Tra le sue altre direzioni si ricordano quella di Lotta libera, settimanale pubblicato nel 1969, che gli costò numerose denunce e anche tre mesi di carcere.

I racconti e le case editrici

Non solo giornalismo e politica, nella vita di Piergiorgio Bellocchio. Ha infatti collaborato nel 1972 e nel 1976 con Garzanti, prima scrivendo voci per l’Enciclopedia della letteratura e poi per quella Europea. Ha curato prefazioni a Stendhal, Dickens e Canova. Ha diretto a Milano per tre anni la piccola casa editrice Gulliver dal 1977 al 1980. Ha raccolto nel volume I piacevoli servi, inoltre, alcuni racconti che gli valsero il Premio Pozzale di Empoli. Ha pubblicato prose critiche con Einaudi, Rizzoli e Baldini Castoldi Dalai, curato prefazioni per Mondadori e Feltrinelli, e infine ha raccolto articoli e note nel libro Al di sotto della mischia. Satire e saggi, pubblicato nel 2007. Importante anche l’impegno sul territorio nella sua Piacenza. 16 anni fa, a 74 anni, ha fondato l’associazione Cittàcomune insieme a Gianni D’Amo.