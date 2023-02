Sanremo 2023, l’ironia di Pieraccioni su Blanco: «Vieni, devo potare una siepe»

Dopo la figuraccia di Blanco che ha distrutto tutti i fiori sul palco dell’Ariston, il comico fiorentino Leonardo Pieraccioni si rivolge al cantante in un video sui social ironizzando: «Se puoi venire domattina, perché si è fatto male il giardiniere».

Le parole di Leonardo Pieraccioni su Blanco

Tutta l’Italia ha commentato la reazione di Blanco durante la sua esibizione esplosiva da ospite ma tra tutte una in particolare è stata la più divertente. Infatti spicca online il video ironico di Leonardo Pieraccioni sui social.

Il comico fiorentino si è rivolto direttamente al ragazzo, dicendogli: «Blanco, Blanco! C’ho da potare una siepe se tu puoi venire domattina». Inoltre ha aggiunto: «Perché si è fatto male il giardiniere… Blanco, vieni a potare tutto anche con le mani». Il video ha ricevuto tantissimi share oltre ai commenti che criticavano o ironizzavano il gesto del 20enne sul palco del teatro Ariston.

L’episodio che ha sconvolto la prima serata del festival

L’episodio che Leonardo Pieraccioni ha commentato con ironia è sicuramente il protagonista di questa prima serata di Festival. Infatti, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo ha cominciato a distruggere fiori e vasi sul palco dell’Ariston: «Non mi sentivo in cuffia», si è infine giustificato alla fine mentre la sala ha iniziato a fischiarlo e insultato. «Ma mi sono divertito lo stesso», ha aggiunto poi. Il baccano provocato dal cantante, nemmeno 20enne, è stato ripulito immediatamente: gli assistenti di palco sono intervenuti per ripulire, anche Gianni Morandi ha preso una scopa per togliere i fiori distrutti per riprendere velocemente il prosieguo del programma.

«Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così», ha ironizzato Amadeus in un primo momento. Nel corso della serata poi, il conduttore ha fatto sapere che il cantante giovane non avrebbe più cantato: «Non ci sono le condizioni», ha detto Amadeus rassicurando tutta la sala.