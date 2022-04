Pier Silvio Berlusconi, villa da sogno a Portofino

Pier Silvio Berlusconi investe a Portofino. Il figlio del Cavaliere ha infatti acquistato Villa San Sebastiano, una delle proprietà più belle del comprensorio: 1.300 metri quadrati con 15 camere da letto e 11 bagni, a cui si aggiungono un terreno di oltre un ettaro dedicato a vigneti e uliveti, nonché una splendida vista sul Golfo del Tigullio, trovandosi la residenza in cima al monte che domina la il vecchio borgo di pescatori. L’amministratore delegato di Mediaset avrebbe pagato Villa San Sebastiano circa 20 milioni di euro, al termine di una trattativa più ampia.

Silvio Berlusconi da anni affitta il Castello di Paraggi

Non si tratta di un semplice investimento immobiliare. Pier Silvio Berlusconi ama infatti la Riviera Ligure, in particolare a Portofino. Da molti anni affitta il Castello di Paraggi dalla famiglia Campanini Bonomi e, come riporta Repubblica, nelle varie conversazioni con i più noti esponenti locali l’imprenditore aveva più volte fatto riferimento al desiderio di salvaguardare l’italianità del luogo: Villa Sebastiani faceva gola ad attori di Hollywood e a ricchi magnati stranieri e invece rimarrà, per così dire, italiana.

Silvio Berlusconi, l’acquisizione di Wally

Secondo fonti finanziarie, Pier Silvio Berlusconi ha comprato la lussuosa residenza acquisendo la società di progettazione marittima Wally di Luca Bassani Antivari, che aveva al suo attivo la proprietà di Villa San Sebastiano così come di altri immobili, oltre a un pesante indebitamento: l’ad di Mediaset avrebbe pagato oltre 20 milioni di euro, a cui si deve aggiungere l’indebitamento e sottrarre il valore delle altre proprietà. Bassani, erede della famiglia che nel 1989 aveva venduto B-Ticino ai francesi di Legrand, alla fine degli Anni Novanta, aveva lanciato Wally, marchio di barche a vela di lusso e supertecnologiche. Un anno fa aveva venduto la licenza esclusiva Wally al gruppo Ferretti rimanendo come consulente per il design, decidendo poi di mettere in vendita il “gioiello” Villa San Sebastiano a causa di pesanti indebitamenti.