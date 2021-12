Pier Silvio Berlusconi nonno in segreto a 52 anni, chi è sua nipote

Una nascita tenuta segreta per otto mesi e ora portata alla luce dai media. Pier Silvio Berlusconi, lo scorso 21 aprile 2021, è diventato nonno a soli 52 anni. La nipote, la piccola Olivia, è la figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata nel 1990 dalla relazione dell’uomo con la modella Emanuela Mussida. A dare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha anche intervistato la compagna storica di Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

Pier Silvio Berlusconi nonno a 52 anni: chi è sua nipote

Ha otto mesi la piccola Olivia, figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, che porta il cognome di una delle famiglie più famose d’Italia. Quest’ultima, nata dalla relazione di Pier Silvio con la modella Emanuela Mussida, ha partorito lo scorso 21 aprile ma la notizia è stata tenuta nascosta per proteggere la neonata dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Un compito non semplice, quello di Lucrezia, che però è riuscita a mantenere il riserbo fino ad ora, anche grazie alla sua scelta di non avere alcun profilo sui social network. Non si sa molto del genero di Pier Silvio, il marito di Lucrezia. Pare si chiami Josh e sia americano, ma non si sa altro se non che i due potrebbero essersi conosciuti quando la ragazza studiava negli Stati Uniti. Adesso vivono in Italia. Cresce ancora la famiglia Berlusconi, che ha visto anche nuovi arrivi nel corso dei mesi successivi. Alla piccola Olivia è seguito Emanuele Silvio, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, nato a luglio. Poi, a novembre, è nato Ettore Quinto, dalla storia tra Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri.

Le parole di Silvia Toffanin

Diventano zii anche i figli di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia di undici anni e Sofia Valentina di 6. La conduttrice di Verissimo, programma televisivo di successo che va in onda su Canale 5, si è detta felice ed emozionata per la nascita che ha reso il suo compagno nonno a soli 52 anni.