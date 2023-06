Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset: «Torniamo ad essere un’azienda viva»

Dopo i funerali del padre, celebrati nella giornata di ieri, mercoledì 14 giugno, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha salutato i dipendenti che lo attendevano nello studio di Cologno Monzese, per fargli una sorpresa. A loro, ha rivolto queste parole: «Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita».

Pier Silvio Berlusconi saluta i dipendenti Mediaset

Nello Studio 20 di Cologno Monzese, ad attenderlo, decine di persone, che lo hanno accolto con un lungo applauso: «Papà era orgoglioso della nostra azienda, grazie. È come se vi avesse amato uno per uno. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà».