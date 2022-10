Pierfrancesco Pingitore: biografia, età moglie e figli

Pierfrancesco Pingitore è un drammaturgo, regista, autore di spettacoli televisivi, sceneggiatore e scrittore italiano. Ha regalato alla TV italiana numerosi programmi di intrattenimento come il noto «Bagaglino» ed ha scritto anche diversi libri che hanno ricevuto premi e critiche positive.

Pierfrancesco Pingitore: biografia e lavori

Pierfrancesco Pingitore è nato a Catanzaro il 27 settembre 1934 e oggi ha 88 anni. È un giornalista professionista iscritto all’albo del Lazio dal 1962. Dopo aver collaborato con diverse riviste e giornali, ha iniziato a interessarsi del mondo dello spettacolo. Nell’anno 1965, insieme a Mario Castellacci ha dato vita alla compagnia «Il Bagaglino» quella che diventerà una delle più famose in Italia. Nello stesso periodo ha diretto e ha creato centinaia di spettacoli per il teatro, cabaret e opere di vario genere, curando spesso anche la regia.

Nel 1997 ha anche diretto alcuni film per la televisione. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con numerosi personaggi dello spettacolo come Pippo Franco, storico presentatore del «Bagaglino», Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Leo Gullotta, Valeria Marini, Pamela Prati e Morgana Giovannetti. Ha vinto anche diversi premi per le sue opere letterarie e infatti nel 2013 ha ottenuto il Premio Acqui Storia per il suo libro Memoria del Bagaglino.

Moglie e figli del drammaturgo

In realtà, scoprire qualcosa sulla vita privata di Pierfrancesco Pingitore è davvero difficile. L’uomo ha sempre rifiutato i riflettori quando si è parlato della sua famiglia. Infatti, sul web non sono disponibili informazioni riguardo alla sua vita sentimentale e non si conosce l’attuale compagna del drammaturgo.

Tuttavia, si ha qualche notizia in merito a Donatella Pingitore, figlia del regista e sceneggiatore. Donatella Pingitore sarebbe sposata con il Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone e i due avrebbero anche un figlio. Quindi, Pierfrancesco Pingitore sarebbe diventato nonno. Per quanto riguarda la vita politica, nel 2018 Pingitore è stato insignito Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.