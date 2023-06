Pier Francesco Forleo morto a 62 anni: addio al genero di Mara Venier e dirigente Rai

Un grave lutto ha sconvolto nelle scorse ore la famiglia di Mara Venier: si è infatti spento all’età di 62 anni Pier Francesco Forleo, da anni sposato con Elisabetta Ferracini, la figlia primogenita della nota conduttrice veneziana, avuta dal suo primo compagno Francesco Ferracini.

Chi era Pier Francesco Forleo: la carriera in Rai

Da ormai diversi anni Forleo era direttore della Direzione Diritti Sportivi in Rai. Scomparso nella notte fra l’8 e il 9 giugno, è stato così ricordato con un comunicato rilasciato dall’azienda di Viale Mazzini con la quale ha a lungo collaborato: «La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale».

Forleo era nato nel 1962 e come riporta Fanpage aveva conseguito la laurea in Economia e Commercio, entrando a far parte della Rai nel 1997 dopo aver lavorato della Direzione Pianificazione e controllo della IRI.

Il ricordo della suocera Mara Venier

Sgomenta la conduttrice di Domenica In, da anni suocera di Forleo, che era convolato a nozze con la sua adorata prima figlia (nota al pubblico per i tanti anni di conduzione di Solletico). Appresa la notizia, Mara Venier si è dunque sentita in dovere di rendere omaggio al parente con un toccante post social, condividendo una foto del defunto genero e scrivendo: «Pier, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, ed io ti ho voluto bene come un figlio, Siamo tutti annientati tutto troppo veloce». Qui sotto il post della conduttrice, straziata dal dolore.

Molto commosso anche l’amico giornalista Andrea Vianello, che su Twitter ha scritto: «Svegliarsi con la notizia terribile che un grande dirigente della Rai, bravo, perbene e pieno di vita, Pier Forleo, non c’è più. Era un amico. Lo chiamavamo il Principe, per la sua eleganza naturale. Sapere vivere e sapeva lavorare: un talento di pochi. Vicino a Elisabetta».