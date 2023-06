Pier Francesco Forleo, la dedica della moglie Elisabetta Ferracini

Pier Francesco Forleo è morto improvvisamente nei giorni scorsi e poche ore fa, nel giorno dei funerali, la moglie Elisabetta Ferracini gli ha dedicato l’ultimo tenero saluto su Instagram.

Elisabetta Ferracini e la dedica a Pier Francesco Forleo

La figlia di Mara Venier ha salutato il marito scomparso lo scorso 9 giugno con un post Instagram. «Ciao amore mio», ha scritto a corredo di uno scatto che li ritrae insieme. Il messaggio è stato pubblicato il giorno delle esequie che si sono tenute in forma privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Ferracini (@elisabettaferracini)

Pier Francesco Forleo aveva 62 anni ed era il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai. La coppia, insieme da circa vent’anni, viveva lontano dai riflettori e aveva creato una bella famiglia allargata. La Ferracini ha un figlio, Giulio, avuto dalla relazione con Carlo Longari, mentre Pier Francesco Forleo due, anche lui avuti da una precedente relazione.

Il post della Ferracini ha ricevuto tanti commenti da amici e colleghi, da Simona Ventura ad Anna Falchi, da Natasha Stefanenko a Caterina Balivo. Anche Mara Venier, la mamma, ha reagito con l’emoticon di un cuore. La donna era particolarmente legata al genero tanto che in occasione dell’ultima puntata di Domenica In lo ha voluto ricordare.

Il ricordo di Mara Venier

La conduttrice ha infatti voluto rivolgere un pensiero commosso al genero che per lei era come un figlio: «Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di ricordare chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia». Una scomparsa improvvisa e silenziosa che ha sconvolto tutti e sulla quale la famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo.