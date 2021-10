Piero Angela, la nuova serie dedicata all’amore in onda su RaiPlay

Dall’attrazione all’innamoramento, dalla scelta del partner alla salute del buon sesso, passando per il rapporto di coppia, la gelosia e il tradimento, per finire con quello che appare essere uno dei grandi problemi della nostra società, la mancanza dei figli. Sono solo alcuni degli argomenti di Superquark+ la nuova serie di approfondimenti realizzata da Piero Angela.

Piero Angela su RaiPlay: le ultime informazioni

Da oggi 21 ottobre, in esclusiva su RaiPlay, saranno disponibili 10 nuove puntate di “Superquark+” tutte dedicate all’amore dal punto di vista della scienza, per tentare di capire cosa succede agli esseri umani quando stabiliscono una relazione amorosa. Protagonista, manco a dirlo, il divulgatore Piero Angela.

Piero Angela: le nuove puntate insieme a Bruno Bozzetto

Il programma, realizzato appositamente per la piattaforma OTT Rai, e pensato per un pubblico sempre più digitale, vede Piero Angela nelle vesti di “padrone di casa” per guidare gli spettatori nella scoperta del tema di ogni puntata. Ad accompagnarlo, i servizi degli autori di Superquark, le interviste agli esperti e gli interventi dei cinque giovani ricercatori-divulgatori che sono stati protagonisti anche della prima stagione. Ogni puntata sarà anche impreziosita da 10 brevi cartoni animati di Bruno Bozzetto che affronteranno la sessualità con rigore scientifico, ma anche con un pizzico di ironia.