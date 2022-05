Cinque mete per pic-nic indimenticabili

Anche voi associate primavera, relax, convivialità, buona compagnia all’idea del pic-nic? Che sia in un prato d’alta quota, nel parco di una villa antica, lungo la spiaggia, in una riserva naturale o sotto gli ulivi della Sicilia, pranzare all’aria aperta ha sempre il suo fascino. Tag43 ha selezionato cinque strutture che da Nord a Sud mettono a disposizione dei propri ospiti una colazione al sacco da consumare in scenari indimenticabili.

Sui prati di Vipiteno

Una tenuta che abbraccia un’antica stazione postale e un’architettura montana, da secoli maso e dimora signorile. È la cornice nella quale, a Vipiteno, è possibile provare le specialità preparate dallo chef stellato Peter Girtler, seduti accanto a un laghetto di ninfee, o in un giardino ombreggiato da alberi secolari. La scelta è fra due tipi di canestro, lo Stafler e lo Stafler Deluxe, con tentazioni che vanno dagli involtini di salmone all’insalata di pollo o di salsiccia, passando per tartare di manzo, pane con ricotta alle erbe, frullato di stagione. Al 4 stelle Romantik Hotel Stafler (www.romantikhotels.com).

Il fascino delle ville venete

Lo sfondo che offre la villa palladiana di Mira, lungo le rive del Brenta, pare uscito da un quadro. Meta prediletta dei nobili veneziani, è un luogo ideale per trascorrere ore all’aria aperta immersi nella bellezza. Nel parco del Romantik Hotel Villa Margherita la “déjeuner sur l’herbe” fra verde e bellezza artistica offre prodotti innaffiati dal prosecco locale: polpettine di tonno, insalata di Kamut, piccoli tramezzini ripieni di formaggio e lattuga (www.romantikhotels.com)

Intramontabile Riccione

È un grande classico della vacanza italiana. Stiamo parlando della Riviera romagnola. Una delle mete più gettonate resta Riccione dove con D-Place è possibile consumare un pranzo al sacco in spiaggia, in un giardino panoramico o nell’intimità della propria stanza. Il menù offre pasta tirata a mano, pesce fresco, dolci fatti in casa, ma prevede anche piatti vegetariani e per celiaci, sempre rifacendosi alla filosofia del chilometro zero (www.d-placericcione.it).

Puglia la natura nel piatto

Nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, nel Brindisino, tra un’escursione e una pedalata, è possibile trovare ristoro grazie a un cestino riempito con i sapori della Puglia. Qualche esempio? La focaccia ripiena di verdure, la puccia, il pane tipico da abbinare al capocollo di Martina Franca, le mozzarelline di bufala, l’insalata di cereali. Tutti preparati in una cucina allestita all’interno di un eco-caravan (www.yuniqly.it).

La tradizione al Baglio

Fra gli ulivi o sotto i filari di un baglio siciliano di Vittoria, nella campagna di Ragusa, in una tenuta che si estende per ben 10 ettari, immaginate di aprire una cesta vintage che custodisce sapori e cibi che sembrano usciti dai ricettari della nonna. Pomodori ripieni, formaggi, salumi, scaccia ragusana cotta nel forno a legna, pane cunzato con olio d’oliva, pecorino, pomodorini, basilico e acciuga. E verdure crude dell’orto, da intingere, più biscottini di mandorla da accompagnare con un marsala. Tutto su una tovaglia candida, dove sono posati anche cuscini ricamati, candelieri e ceramiche colorate della tradizione mediterranea. È la proposta messa a punto per una pausa gourmet in una natura silenziosa, a tratti aspra, da Baglio Occhipinti (www.bagliocchipinti.com).