Ischia, Pichetto Fratin: «Affermazione sui sindaci un po’ forte, sono con loro»

All’indomani delle polemiche suscitate dalla sua affermazione sui sindaci («basterebbe mettere in galera quelli che lasciano fare, perché i primi cittadini non devono lasciar costruire»), il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin ha ammesso di aver fatto una dichiarazione forte e dichiarato di non avercela con gli amministratori.

Pichetto Fratin sui sindaci

Intervenuto durante la trasmissione Omnibus in onda su La7, l’esponente del governo si è così espresso: «Ho fatto metà della mia vita nelle amministrazioni comunali, mio figlio ha fatto il sindaco per dieci anni. Sono sul fronte degli 8.000 sindaci che devono rispondere a volte oltre le loro competenze». É quindi tornato sulle parole che, poche ore prima, avevano acceso le polemiche nel governo: «La mia affermazione di ieri è stata un po’ forte quando ho detto che bisognerebbe arrestare. Ma nasceva dal fatto che leggevo i report e vedevo che a Ischia c’era lo stanziamento dei fondi al 12 novembre 2010 con la scritta “in fase di progettazione”. Poi non entro nel merito specifico, la mia valutazione è: andiamo a vedere caso per caso».

A Casamicciola si lavora per trovare i dispersi

Intanto a Casamicciola continua il lavoro dei Vigili del Fuoco per cercare i dispersi e soccorrere la popolazione. Sull’isola sono in azione 185 unità tra specialisti sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo speleo alpino fluviale, team USAR (Urban Search and Rescue), COEM (Comunicazione in emergenza), dronisti ed esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra.

Il lavoro si sta concentrando sull’estrazione dei corpi di Valentina Castagna e Gianluca Monti, madre e padre di Michele (15 anni), Francesco (11 anni) e Maria Teresa (6 anni) le cui salme sono già state recuperate nei giorni scorsi. I cadaveri dei due genitori erano stati individuati ieri sfondando un solaio di quella che era la loro casa.