Dei delitti e delle penne

Il picchio dal becco d’avorio è estinto. Con lui altre 22 specie di uccelli e pesci. È quanto ha dichiarato il governo degli Stati Uniti che, come scrive AP News, ha rinunciato in via definitiva alla speranza di trovare nuove tracce di questi animali. Gli scienziati hanno anche avvertito che il cambiamento climatico potrebbe rendere queste sparizioni sempre più comuni, tanto che molto presto potremmo ritrovarci con una biodiversità molto più circoscritta.

Dal Kauai Akialoa alla gambusia di San Marcos: le 23 specie animali estinte dal nostro Pianeta

Il picchio dal becco d’avorio era forse una delle specie più conosciute e rappresentative del Nord America. I ricercatori hanno effettuato ricognizioni in Arkansas, Louisiana, Mississippi e Florida, ma non sono riusciti a trovare alcun esemplare. L’annuncio ufficiale della sua estinzione da parte del servizio Fish and Wildlife degli Stati Uniti sarà accompagnato da informazioni più dettagliate sulle 23 specie ormai scomparse dal nostro Pianeta. Fra queste il Kauai Akialoa, uccello passeriforme delle Hawaii, la Vermivora bachmanii (volatile migratore avvistato in Carolina del Sud e Florida) e il pipistrello della frutta delle isole Marianne. Insieme a loro anche diverse specie di cozze d’acqua dolce e la gambusia di San Marcos, pesce originario del Texas. «Quando mi imbatto un animale davvero raro, penso subito che potrei essere l’ultimo uomo a vederlo in natura», ha detto Anthony Ford, biologo del Fish and Wildlife nel Tennessee specializzato in cozze d’acqua dolce che annovera tra le cause delle estinzioni l’inquinamento delle acque, il disboscamento intensivo, l’inserimento di specie invasive in nuovi habitat e la caccia.

Finora sono 902 le specie considerate ufficialmente estinte

In tutto il mondo, al momento sono 902 le specie considerate ormai estinte. Si pensa tuttavia che il numero effettivo possa essere ben più elevato, dato che alcuni animali non sono mai stati formalmente identificati nonostante alcuni sporadici avvistamenti. Secondo gli scienziati, le specie animali stanno sparendo a una velocità vertiginosa, circa 1000 volte superiore rispetto al tasso storico.