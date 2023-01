Agrigento, picchia il figlio di 4 anni e lo brucia con sigarette: indagata

La procura di Agrigento apre un’inchiesta su una madre che avrebbe maltratto il suo piccolo bambino di 4 anni. Infatti, il minorenne sarebbe stato picchiato violentemente e sarebbe stato bruciato con alcune sigarette.

I maltrattamenti della madre al piccolo

A lanciare l’allarme per le condizioni del piccolo ci hanno pensato i medici dell’ospedale di Catania. Infatti, il bambino è arrivato nella struttura sanitaria con lesioni gravi alle dite delle mani e dei piedi. Inoltre, presentava lesioni ai testicoli e diverse bruciature sul corpo, causate da sigarette spente sulla pelle. Secondo i medici, il bimbo sarebbe stato colpito più volte con un corpo contundente.

Il bambino è stato trasferito all’ospedale Garibaldi Nesima d’urgenza perché le sue condizioni erano critiche. Dopo la segnalazione, a indagare sul caso ci ha pensato la Squadra mobile della Questura di Agrigento pronta per raccogliere ulteriori elementi e avere un quadro completo sulla situazione. Non solo la madre del piccolo è indagata per maltrattamenti e lesioni ma anche il suo compagno che avrebbe contribuito alle torture.

Le prove raccolte dalla procura di Agrigento

Ci sono anche altre prove raccolte dalla procura di Agrigento contro la madre del bambino e il suo compagno. Infatti, gli inquirenti hanno attivato le intercettazioni ambientali e telefoniche, che secondo loro, hanno «permesso di svelare gravi indizi di colpevolezza» ai danni dei due indagati.

Non solo, secondo gli inquirenti, la madre del bambino e il suo compagno avrebbero «percosso il minorenne mediante un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale». Ad ogni modo, le indagini vanno avanti per cercare di ricostruire i fatti e capire come il minorenne possa essere arrivato in ospedale in quelle gravi condizioni. Nel frattempo, il piccolo di soli 4 anni sta ricevendo le cure necessarie per ritornare in piena forma.