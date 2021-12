Piazzapulita stasera su La7: la ‘Battaglia del Quirinale’ e le novità sull’emergenza Covid, temi e ospiti

Piazzapulita ritorna anche questa settimana con una nuova puntata in onda stasera, giovedì 16 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Attraverso inchieste esclusive e interviste a personaggi del mondo della politica, dell’economia e della cultura, Corrado Formigli commenterà le notizie degli ultimi giorni. Proponendo analisi e approfondimenti sui temi più dibattuti dell’attualità nazionale.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: la ‘Battaglia del Quirinale’ entra nel vivo

La prima parte della puntata sarà tutta dedicata alla ‘Battaglia del Quirinale’, con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica ormai quasi alle porte. Tra chi sostiene che il candidato ideale sia l’attuale premier Mario Draghi e chi, invece, propone come alternativa Silvio Berlusconi, il toto-nomi sembra procedere all’impazzata, senza escludere improvvisi colpi di scena dell’ultimo minuto che potrebbero portare alla nomina di una figura del tutto inaspettata e fuori da ogni pronostico.

Piazzapulita: gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid

Spazio, poi, alla consueta finestra sull’emergenza Covid. Da settimane, ormai, in Italia e in Europa i contagi continuano a salire. E, nel frattempo, aumenta la paura nei confronti della cosiddetta variante Omicron, provvista di una carica virale di gran lunga più alta rispetto alle precedenti. Le nuove misure del governo per tentare di convincere anche i no vax più incalliti a vaccinarsi riusciranno a limitare gli effetti della quarta ondata? Formigli partirà da questa domanda per discutere del tema con gli esperti in studio e in collegamento e provare a sciogliere i dubbi dei telespettatori.

Tra gli ospiti di #Piazzapulita stasera: Andrea Crisanti 21.15, La7 pic.twitter.com/Iyd7XeRkY8 — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) December 16, 2021

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo scrittore Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti, e alla giornalista Selvaggia Lucarelli, pronta a commentare vicende e personaggi del momento nella sua rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita figurano anche il virologo Andrea Crisanti, il direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi, Michele Grio, primario di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli, la deputata del PD Beatrice Lorenzin, la filosofa e scrittrice Michela Marzano e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Mario Calabresi e Antonio Padellaro.