Piazzapulita stasera su La7: no vax, terza dose, Renzi e l’inchiesta Open, temi e ospiti

Ritorna l’appuntamento di La7 con Piazzapulita, in onda stasera, giovedì 11 novembre 2021, alle 21.15. Corrado Formigli parlerà dei temi più caldi dell’attualità nazionale e li commenterà con gli ospiti in studio e in collegamento attraverso servizi e reportage inediti. Immancabili le rubriche fisse della trasmissione: i Racconti dello scrittore Stefano Massini e l’editoriale sui fatti della settimana della giornalista Selvaggia Lucarelli nello spazio #PiazzaSelvaggia.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: un viaggio nel mondo dei no vax e le novità sulla terza dose di vaccino

Al centro della prima parte della trasmissione, ci sarà un approfondimento sui movimenti contrari al green pass e al vaccino. Formigli manderà in onda un reportage esclusivo di Fanpage sul mondo dei no vax per capirne meglio la composizione e le ragioni che spingono i manifestanti ad assembrarsi nelle piazze per protestare. Spazio, poi, a un lungo dibattito sulla terza dose di vaccino. Considerata l’impennata dei contagi registrata nelle ultime settimane, il governo Draghi sta pensando all’ampliamento della platea di persone che dovrà ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid, al momento riservata agli over 60 e alle categorie fragili e, dal 1 dicembre, anche alle persone d’età compresa tra i 40 e i 60 anni per le quali siano trascorsi sei mesi dalle prime due somministrazioni. Con questi provvedimenti, l’esecutivo spera di poter garantire agli Italiani un Natale quasi normale ed evitare che la quarta ondata metta in ginocchio il Paese.

Piazzapulita: Matteo Renzi e il caso della Fondazione Open

Archiviato il discorso sul Covid e sulle misure di rafforzamento dei protocolli di sicurezza, il focus di Piazzapulita si sposterà sul caso della Fondazione Open che ha travolto Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva è finito nell’occhio del ciclone dopo la pubblicazione da parte di alcuni quotidiani dei compensi ricevuti come conferenziere all’estero.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo scrittore Stefano Massini e alla giornalista Selvaggia Lucarelli, tra gli ospiti di Piazzapulita figurano Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Ospedale Humanitas di Milano, Vincenzo Spadafora, deputato del Movimento Cinque Stelle, l’imprenditore Guido Crosetto, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi, Annalisa Chirico e Antonio Padellaro.