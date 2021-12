Piazzapulita stasera su La7: i risvolti dell’inchiesta sui neofascisti e il Covid, temi e ospiti della puntata

Torna stasera 9 dicembre, alle 21,15 su La7, Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. La puntata si concentrerà come sempre sui temi di attualità e cronaca che stanno interessando il nostro Paese in questi giorni. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming tramite il sito ufficiale di La7, che raccoglie anche le puntate precedenti.

Piazzapulita, l’inchiesta sulla destra neofascista di Fanpage stasera 9 dicembre 2021 su La7

Al centro del nuovo episodio di Piazzapulita ci saranno gli aggiornamenti sull’inchiesta di Fanpage di due mesi fa sulla destra neofascista. Che cosa è successo dopo l’indagine trasmessa in esclusiva per la tv da La7? Le immagini mostrarono come alcuni esponenti di tale corrente politica si fossero infiltrati in alcuni partiti della destra istituzionale, tra cui Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e la Lega. Sono stati presi dei provvedimenti in materia oppure FdI e Carroccio hanno soprasseduto sui personaggi implicati nella vicenda? Piazzapulita intende fare luce con nuove indagini e immagini inedite.

Selvaggia Lucarelli, Saviano e gli ospiti di stasera 9 dicembre 2021 su La7

Nella puntata troverà spazio anche un nuovo appuntamento con la rubrica di Selvaggia Lucarelli PiazzaSelvaggia, in cui la giornalista punta solitamente i riflettori su fatti e personaggi del momento. La donna commenterà anche stasera l’attualità del nostro Paese, mantenendo il suo inconfondibile stile graffiante e deciso.

Ricco anche stasera il cast di ospiti che Corrado Formigli avrà al suo tavolo di Piazzapulita. Al centro della puntata ci sarà anche il Covid-19, come testimonia la presenza dell’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani e il Sottosegretario di Stato per la Salute Pierpaolo Sileri. Saranno in trasmissione anche Roberto Saviano e i giornalisti Francesco Cancellato, Selvaggia Lucarelli, Federico Rampini e Andrea Scanzi. Piccolo spazio anche per lo scrittore Stefano Massini che tornerà con uno dei suoi ormai celebri racconti.