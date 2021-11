Piazzapulita stasera su La7: quarta ondata Covid e il reportage dall’Alto Adige, temi e ospiti

Corrado Formigli e il suo Piazzapulita ritornano questa sera, giovedì 25 novembre 2021, alle 21.15 su La7. Come di consueto, il giornalista commenterà con gli ospiti in studio le notizie più calde della settimana e, attraverso inchieste, reportage e servizi degli inviati, approfondirà alcuni dei temi più rilevanti dell’attualità nazionale e internazionale.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: l’emergenza sanitaria in Italia e in Europa

L’argomento portante della puntata sarà l’emergenza sanitaria che, dopo un periodo di tranquillità, ritorna a mettere in subbuglio l’Italia. L’incremento dei contagi, del tasso di occupazione delle terapie intensive e dei decessi legati al Covid-19 attesta a tutti gli effetti che la quarta ondata Covid non è più un’ipotesi. Ma, nel resto d’Europa, la situazione è ancora più complicata. Sono diversi i paesi che, in queste settimane, stanno facendo i conti con numeri preoccupanti e col ritorno di divieti e restrizioni. È il caso di Germania, Irlanda, Olanda e, in particolare, Austria: questa sera, Piazzapulita porterà i telespettatori a Vienna, dove è ritornato il lockdown rigido per tutti i residenti.

Piazzapulita: il reportage di Corrado Formigli dall’Alto Adige

Spazio poi a un reportage esclusivo dall’Alto Adige. Formigli è andato a visitare gli ospedali della zona, dove numerosi sono i no vax contagiati che, ogni giorno, lottano per sopravvivere.

Dentro gli ospedali dell’Alto Adige, dove diversi no vax contagiati lottano per la vita.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Oltre a Stefano Massini, che proporrà uno dei suoi Racconti, e a Selvaggia Lucarelli, pronta a commentare i fatti e i personaggi più in vista del momento con un tocco di ironia nella sua rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti della trasmissione figurano anche il virologo Andrea Crisanti, i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi e Alessandra Sardoni, lo scrittore Gianrico Carofiglio, la psicologa dei consumi Guendalina Graffigna e lo scrittore e fisico Paolo Giordano.