Piazzapulita Anticipazioni, stasera su La7: l’inchiesta sui no vax e la variante Omicron, temi e ospiti

Corrado Formigli torna con una nuova puntata di Piazzapulita, in onda questa sera, giovedì 2 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, il conduttore accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso le notizie e i temi più caldi dell’attualità nazionale e internazionale. Tra approfondimenti, reportage esclusivi e interviste agli esperti.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: una nuova inchiesta di Fanpage sul mondo dei no-vax

Al centro della puntata di stasera, ritorna il dibattito sull’emergenza sanitaria. In queste ultime settimane, l’Italia e, in generale, l’Europa stanno facendo i conti con un aumento della curva dei contagi e con gli effetti della quarta ondata. Formigli mostrerà in esclusiva un’inchiesta realizzata dai giornalisti di Fanpage e dedicata al mondo dei medici e dei gruppi no-vax che continuano a opporsi strenuamente ai dettami di medici e scienziati e protestare contro il Gree pass.

I SUPERDIFFUSORI >> Dentro la rete del complotto no vax << Stasera a #Piazzapulita in esclusiva televisiva un nuovo lavoro di @fanpage. 21.15, La7 pic.twitter.com/8M9QiOi04B — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) December 2, 2021

Piazzapulita: la variante Omicron

Spazio, poi, a un focus sulla variante Omicron, la mutazione del Covid-19 che, nata in Sudafrica, sta iniziando a propagarsi anche in Italia, dove sono stati già rintracciati i primi casi. I virologi temono possa essere molto più violenta della Delta e, soprattutto, disinnescare l’effetto dei vaccini somministrati in questi mesi.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo scrittore Stefano Massini, che intratterrà il pubblico con uno dei suoi racconti, e la giornalista Selvaggia Lucarelli, pronta a commentare con la solita ironia fatti e personaggi della settimana nella sua rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita di questa sera figurano anche il virologo e professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, l’economista e docente dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, i giornalisti Mario Calabresi, Francesco Cancellato, Manuela Iatì, Antonio Padellaro e Alessandro Di Battista, uno degli storici membri del Movimento 5 Stelle.