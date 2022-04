Anticipazioni Piazzapulita stasera su La7: reportage da Bucha e Mariupol, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con Piazzapulita in onda questa sera, giovedì 7 aprile 2022 alle 21.15 su La7. Come ormai da qualche settimana a questa parte, Corrado Formigli e i suoi ospiti commenteranno gli ultimi sviluppi del conflitto tra Ucraina e Russia attraverso reportage esclusivi e una serie di contributi offerti dai giornalisti inviati sul fronte.

Piazzapulita: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: la guerra vista e raccontata da vicino

La puntata di Piazzapulita in onda stasera sarà interamente dedicata al racconto della guerra dalle zone colpite dai bombardamenti e dagli agguati delle milizie russe. Nella prima parte, Formigli darà spazio a una serie di testimonianze da Bucha, la cittadina liberata a 37 chilometri a nord ovest di Kiev che, in questi giorni, è balzata agli onori delle cronache per essere stata teatro di un tremendo massacro tra i residenti, provato da oltre centinaia di cadaveri disseminati per le strade. Si passerà, poi, a parlare degli orrori di Mariupol dove, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale su Telegram, i soldati di Vladimir Putin avrebbero allestito forni crematori mobili utili a bruciare i corpi dei residenti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili. Infine, spazio a una panoramica sui nuovi fronti dei combattimenti e al dibattito su una tregua che pare ancora molto lontana dal concretizzarsi.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Nello studio di Piazzapulita si alterneranno, in presenza o in collegamento, il vicesegretario generale della NATO Mircea Geoana, l’ambasciatore Riccardo Sessa, i reporter (in diretta dall’Ucraina) Luciana Coluccello e Lorenzo Cremonesi, il sociologo Alessandro Orsini, lo storico Paolo Mieli, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, lo scrittore Stefano Massini (che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti) e i giornalisti Alberto Negri, Alessandro Sallusti e Marco Tarquinio.

Piazzapulita: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita sarà disponibile in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.