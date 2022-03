Piazzapulita, anticipazioni: Michele Santoro ospite di Formigli nella puntata di stasera 31 marzo su La7

Nuovo appuntamento con Piazzapulita in onda questa sera, giovedì 31 ottobre 2022, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Corrado Formigli e i suoi ospiti, tra cui Michele Santoro, analizzeranno i retroscena delle notizie e delle fatti più recenti, con un occhio di riguardo per le novità sul conflitto tra Russia e Ucraina. Attraverso inchieste, servizi esclusivi e il contributo degli inviati sparsi per le città colpite dai bombardamenti, si soffermeranno sulla situazione nei fronti caldi e l’evoluzione dei negoziati tra le due parti.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: ultimi aggiornamenti dall’Ucraina

La prima parte della trasmissione sarà dedicata a un reportage dall’Ucraina. Le telecamere di Piazzapulita accompagneranno i telespettatori in un viaggio tra Mariupol, Kharkiv e Dnipro, tre delle zone più colpite dagli attacchi militari. Spazio, poi, alle trattative diplomatiche che, proprio in questi giorni, vedono le delegazioni dei due stati a Istanbul, in Turchia, impegnate in una serie di colloqui che, per il momento, procedono senza nessun risultato rilevante. Infine, un focus sullo scontro che divide la maggioranza di governo sull’aumento delle spese militari e che, nelle ultime ore, aveva fatto temere la crisi visto lo scontro tra il premier Mario Draghi e il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte.

Piazzapulita: Michele Santoro e tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che, nel corso della serata, si susseguiranno nello studio di Piazzapulita figurano il professor Romano Prodi, i giornalisti Michele Santoro, Cecilia Sala, Mario Calabresi, Stefano Feltri, Domenico Quirico e Alberto Negri; l’economista e docente dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo e lo scrittore Stefano Massini, che proporrà come di consueto uno dei suoi racconti.

Piazzapulita: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web e sull’app di La7.