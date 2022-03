Anticipazioni Piazzapulita, stasera su La7: la guerra in Ucraina, temi e ospiti della puntata

Piazzapulita torna con una nuova puntata in onda questa sera, giovedì 3 marzo 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Corrado Formigli e gli ospiti in studio e in collegamento si occuperanno di commentare e approfondire le notizie più discusse degli ultimi giorni attraverso servizi, inchieste esclusive e interviste a figure eminenti del panorama politico e culturale italiano.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: il racconto della guerra in Ucraina

L’intera puntata di questa sera sarà dedicata alla guerra in Ucraina. Attraverso un reportage inedito, il giornalista Alessio Lasta, inviato della trasmissione, racconterà la situazione attuale nelle zone interessate dal conflitto, tra bombardamenti e raid aerei. Spazio, poi, a un focus sull’esodo della popolazione che, alla disperata ricerca di salvezza, si muove verso la Polonia, sulla paura delle persone rimaste in trappola e le notti trascorse nei rifugi e nei bunker sotterranei. Infine, immancabile un approfondimento sulla dimensione più politica della vicenda tramite un’attenta analisi degli scenari più recenti: i tavoli internazionali e i dibattiti sulla lontana ipotesi di una tregua, le sanzioni imposte alla Russia dall’Unione Europea e la corsa agli armamenti.

«Penso che l’obiettivo di Putin sia un cambio di regime che prenda le redini del governo di Kiev e giuri che non aderirà alla NATO», il commento del generale @camporin1.#Piazzapulitahttps://t.co/z5oz3mxhdt — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) February 27, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata, anche il ministro degli Esteri Di Maio

Accanto allo scrittore Stefano Massini che proporrà un nuovo racconto ai telespettatori, ad affiancare Corrado Formigli nel corso della trasmissione ci sarà anche un ricco parterre di ospiti: il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Nathalie Tocci, politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori, lo storico dell’arte Tomaso Montanari, l’ex onorevole di Forza Italia Nunzia De Girolamo e i giornalisti Federico Fubini e Alberto Negri.

Piazzapulita: dove vedere la trasmissione

