Piazzapulita anticipazioni: temi e ospiti della puntata stasera su La7 su Mattarella bis e caro bollette

Piazzapulita ritorna con un nuovo appuntamento in onda questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Corrado Formigli commenterà, assieme agli ospiti in studio e in collegamento, fatti e vicende salienti della settimana, soffermandosi in particolare sull’attualità politica nazionale e sull’andamento dell’emergenza sanitaria.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: il Mattarella Bis

Dopo una lunga settimana di consultazioni e votazioni, sabato 29 gennaio il Parlamento ha eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Nessuna novità all’orizzonte: i grandi elettori, infatti, più che virare su un nuovo nome, hanno preferito riconfermare Sergio Mattarella. Tuttavia, la sua rielezione ha lasciato tra partiti e coalizioni, una lunga scia di dissapori e scontri. Sarà questo il fulcro della prima parte della trasmissione, dove troverà spazio anche un approfondimento sul futuro del Paese, sugli obiettivi da raggiungere e gli ostacoli da superare nei prossimi 7 anni di mandato presidenziale.

La matita con la quale ho appena votato #Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli. pic.twitter.com/9TtWucyZ4V — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 29, 2022

Piazzapulita: una panoramica sull’economia della ripresa

La seconda parte del programma, invece, sarà tutta dedicata all’agognata ripresa economica, con un focus sull’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e, in particolare, gli effetti sul business delle imprese italiane, già particolarmente fragili a causa della pandemia.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Oltre a Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti inediti e Selvaggia Lucarelli che, invece, commenterà notizie e personaggi del momento nella sua rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita troviamo anche Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Andrea Crisanti, virologo e docente di microbiologia all’Università di Padova, l’imprenditore Guido Crosetto, il leader di Azione Carlo Calenda, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, l’ex onorevole Nunzia De Girolamo e i giornalisti Alessandra Sardoni, Francesco Cancellato, Gad Lerner, Antonio Padellaro e Silvia Sciorilli Borrelli.

La storia di Luigino Ferri, dodicenne deportato quasi per caso ad Auschwitz nel 1944: il racconto di @stefanomassini per il Giorno della Memoria, data simbolo da ricordare non solo il 27 gennaio#Piazzapulitahttps://t.co/ZLeJVDF1dC — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) January 31, 2022

Piazzapulita: dove seguire la trasmissione

Oltre che in televisione, sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in streaming sul sito web di La7.