Piazzapulita stasera su La7: Quirinale e Covid, temi e ospiti della puntata

Piazzapulita ritorna su La7 con una nuova puntata in onda questa sera, giovedì 27 gennaio 2022, alle 21.15. Come di consueto, Corrado Formigli e i suoi ospiti discuteranno dei fatti salienti della settimana, con un occhio di riguardo per la politica italiana e l’emergenza sanitaria.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: i nodi dell’elezione del Presidente della Repubblica

La prima parte della trasmissione sarà, ovviamente, dedicata all’elezione del successore di Sergio Mattarella e alle votazioni. Al momento, la situazione non sembra delle più rosee: l’intesa tra i partiti fatica a decollare e la fumata bianca appare ancora lontana.

VIGILE ATTESA

L’elezione per il Presidente della Repubblica: il commento in diretta sull’evolversi di una situazione sempre più ingarbugliata.

E poi le sfide di un Paese che non può stare fermo troppo a lungo ad aspettare. Domani a #Piazzapulita.

21.15, La7 pic.twitter.com/F8c4WOYF0s — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) January 26, 2022

Piazzapulita: ultime novità sull’andamento della pandemia

Spazio, poi, a un approfondimento sulla pandemia e sulle sfide che l’Italia si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Mentre il numero dei decessi rimane ancora alto, si assiste a un decremento dei ricoveri e a un aumento dei vaccinati. E, intanto, il governo valuta se eliminare la scadenza del Green Pass per quanti hanno ricevuto o riceveranno la dose booster.

“L’endemizzazione del Covid abbasserà le aspettative di vita” spiega Andrea Crisanti, “perché colpirà via via le persone più anziane”https://t.co/K5gYy16AoC#Piazzapulita — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) January 23, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Oltre a Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi Racconti, e a Selvaggia Lucarelli, che commenterà le vicende e i personaggi del momento nella sua rubrica #StanzaSelvaggia, tra gli ospiti che si alterneranno nello studio di Piazzapulita figurano anche i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli, lo psicanalista Massimo Ammaniti, lo storico Luciano Canfora, il finanziere Francesco Micheli, il direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi, l’immunologo e docente dell’Emory University di Atlanta Guido Silvestri e la divulgatrice scientifica Roberta Villa.