Anticipazioni Piazzapulita, stasera 24 marzo: Biden in Ue, temi e ospiti della puntata in onda alle 21.15 su La7

24 marzoPiazzapulita torna con un nuovo appuntamento in onda questa sera, giovedì 24 marzo 2022 alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Corrado Formigli e il suo parterre di ospiti commenteranno i fatti più discussi degli ultimi giorni, con un particolare riguardo per le notizie relative al conflitto scoppiato in Ucraina e alle sue ripercussioni su economia e politica internazionale.

Piazzapulita: cosa sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: un focus sul viaggio di Joe Biden a Bruxelles

Il fulcro della puntata sarà viaggio istituzionale di Joe Biden a Bruxelles. Il presidente americano, infatti, è da poco arrivato nella capitale europea per prendere parte alle riunioni con gli alleati della NATO, col Consiglio Europeo e i leader del G7. L’esito di questi colloqui ha l’aria di essere molto dibattuto: c’è chi sostiene fermamente che il presidente americano reclamerà una maggiore quantità di armi e munizioni per l’Ucraina e chi, invece, crede che finirà per puntare sul potenziamento delle sanzioni economiche. A giudicare da quanto detto da Jake Sullivan, capo della sicurezza americana, la seconda strada sembra quella più percorribile: pare, infatti, che Biden sia pronto ad annunciare nuove restrizioni su figure politiche, oligarchi ed entità russe e a confrontarsi con gli alleati europei su temi spinosi come la dipendenza dell’UE dagli idrocarburi forniti da Mosca.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che affiancheranno Formigli nel corso della serata troviamo lo scrittore Stefano Massini, la politologa e direttrice del’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci, il direttore dell’Osservatorio Sicurezza Internazionale Alessandro Orsini e i giornalisti Cecilia Sala, Mario Calabresi, Federico Fubini, Angela Mauro e Alberto Negri.

Piazzapulita: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di La7 Tv.