Anticipazioni Piazzapulita, stasera su La7: Ucraina, Russia e magistratura, temi e ospiti della puntata

È tutto pronto per una nuova puntata di Piazzapulita in onda stasera, giovedì 24 febbraio 2022, alle 21.15 su La 7. Come ogni settimana, Corrado Formigli e un ricco parterre di ospiti in studio e in collegamento affronteranno i temi salienti degli ultimi giorni attraverso inchieste, servizi inediti e interviste a figure di spicco del mondo della politica e della cultura.

Piazzapulita: le cose da sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: focus sulla crisi tra Ucraina e Russia

Nella prima parte della trasmissione Formigli presenterà un reportage esclusivo sulla crisi tra Ucraina e Russia. Particolare attenzione sarà dedicata agli ultimi sviluppi in merito: dal riconoscimento delle Repubbliche Separatiste del Donbass da parte del presidente Vladimir Putin all’invio di truppe sovietiche nelle aree di Donetsk e Luhansk col ruolo di peacekeeping, fino alla mobilitazione dei riservisti predisposta da Kiev e l’attacco sferrato da Mosca all’alba di giovedì 24 febbraio, con le successive esplosioni nelle città di Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e Kiev a sancire l’invasione russa in territorio ucraino. Non mancheranno, ovviamente, riferimenti alle reazioni dei leader internazionali, alla questione delle sanzioni che l’Unione Europea ha intenzione di varare contro la Russia e all’invito di Papa Francesco a partecipare al digiuno della pace del 2 marzo.

🔴UCRAINA🔴Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti esplosioni nelle citta' ucraine: Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli ed anche nella capitale Kiev, dove sono suonate le sirene d'allarme! #Ucraina #Putin #Guerra pic.twitter.com/OUsfJveM4Y — Tg La7 (@TgLa7) February 24, 2022

Piazzapulita: l’eterno scontro tra magistratura e politica

Spazio, poi, al conflitto tra magistratura e politica. Iniziato 30 anni fa con Mani Pulite, di recente si è esacerbato con la campagna referendaria sulla giustizia avviata dalla Consulta attraverso l’ammissione di cinque quesiti: limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, abrogazione delle disposizioni in materia di insindacabilità, voto degli avvocati sui magistrati ed eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura.

«In trent’anni di carriera mi sono convinto che i migliori giudici siano quelli che hanno svolto anche un esperienza nel ruolo di PM. E viceversa», Nino Di Matteo, magistrato#Piazzapulitahttps://t.co/V6rWL6gu3C — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) February 20, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti di Piazzapulita figurano lo scrittore Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti inediti, l’ex magistrato Piercamillo Davigo, lo scrittore Gianrico Carofiglio, Walter Ricciardi, docente di Public Health all’Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute, Tito Boeri, economista e docente dell’Università Bocconi, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, il giornalista Antonino Monteleone e Nathalie Tocci, politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali.

Piazzapulita: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in streaming sull’app e sul sito di La7.