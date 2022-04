Anticipazioni Piazzapulita stasera su La7: da Mariupol a Bannon, temi e ospiti della puntata

Piazzapulita torna su La7 con una nuova puntata, in onda questa sera, giovedì 21 aprile 2022 a partire dalle 21.15. Come di consueto, Corrado Formigli e il suo parterre di ospiti dibatteranno sui temi più caldi dell’attualità attraverso inchieste e servizi esclusivi. Da qualche settimana a questa parte, la trasmissione si dedica quasi esclusivamente all’approfondimento di notizie e retroscena legati alla guerra in Ucraina a partire dai contributi degli inviati nelle zone interessate dai bombardamenti.

Piazzapulita: cosa succede nella puntata in onda questa sera alle 21.15 su La7

Piazzapulita: viaggio a Mariupol e riflettori puntati sulla nuova fase del conflitto

Anche per questa puntata, buona parte del programma sarà dedicata all’analisi delle dinamiche e dei retroscena del conflitto. In particolare, il fotoreporter Gabriele Micalizzi porterà i telespettatori a Mariupol, con un nuovo reportage sull’assedio della città da parte dei soldati dell’esercito di Vladimir Putin, con un focus sull’acciaieria Azovstal, salita alla ribalta per essere diventata simbolo della resistenza dei combattenti ucraini asserragliati nei capannoni e nei cunicoli sotterranei dello stabilimento. Si parlerà, ovviamente, anche dell’intercettazione di una telefonata, diffusa dall’intelligence ucraina, tra un militare russo e la moglie in cui sostiene che da Mosca sarebbe partito l’ordine di radere al suolo la struttura, dove si sarebbero nascosti «pochi irriducibili patrioti». Infine, spazio all’analisi della nuova fase della guerra e di quelle che potrebbero essere le conseguenze sui civili.

Reportage da Mariupol, ormai in mano ai russi. Gabriele Micalizzi è entrato nel teatro di Mariupol dove centinaia di persone avevano cercato rifugio dai bombardamenti. Dal sottosuolo sale un forte odore di cadavere. https://t.co/20dK4hGjWB#Piazzapulita — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) April 15, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che si alterneranno in studio o in collegamento figurano Steve Bannon, l’ex capo strategia dell’amministrazione Trump, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e i giornalisti Cecilia Sala, Mario Calabresi e Alberto Negri.

Piazzapulita: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di La7.