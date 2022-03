Anticipazioni Piazzapulita stasera su La7: reportage dall’Ucraina, temi e ospiti della puntata

Piazzapulita torna su La7 con una nuova puntata in onda questa sera, giovedì 17 marzo 2022, a partire dalle 21.15. Come di consueto, Corrado Formigli commenterà con i suoi ospiti le notizie e le vicende degli ultimi giorni, con una particolare attenzione al conflitto che vede contrapposte Russia e Ucraina. Non mancheranno inchieste, servizi, reportage esclusivi e interviste a personalità eminenti della politica e del giornalismo per offrire ai telespettatori punti di vista diversi e spunti di riflessione utili ad approfondire i temi affrontati nel corso del dibattito in studio.

Piazzapulita: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: un viaggio nell’Ucraina in guerra

Al centro della puntata di questa sera ci sarà il racconto della guerra direttamente dalle città ucraine occupate e distrutte dai bombardamenti e dai raid aerei dell’esercito russo. Gli inviati di Piazzapulita, da settimane in prima linea, porteranno le telecamere e il pubblico del talk show tra le macerie di Kiev, la capitale sotto assedio, e tra i palazzi e i quartieri devastati di Kharkiv, la seconda città più colpita dal fuoco nemico. Spazio, poi, a un focus sull’analisi degli scenari militari e a una discussione sulle trattative internazionali in corso e sul ruolo della Cina di Xi Jinping nel quadro delle dinamiche socio-politiche.

Ora a Kiev periferia nord. Meno male che non colpivano obiettivi civili e che era tutta propaganda anti Russia @PiazzapulitaLA7 #Ucraina️ #UkraineWar #Kiev #Piazzapulita pic.twitter.com/v8g9GAMuJl — Alessio Lasta (@alessiolasta) March 14, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti che affiancheranno Formigli nel corso della serata figurano l’ex premier dell’Ucraina Yulia Tymoshenko, il fisico Carlo Rovelli, la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci, il Direttore dell’Osservatorio Sicurezza Internazionale dell’Università Luiss di Roma Alessandro Orsini, il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori e i giornalisti Cecilia Sala, Alberto Negri e David Parenzo.

Piazzapulita: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di La7.