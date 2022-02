Piazzapulita stasera su La7, le anticipazioni: Ucraina, giustizia e crisi energetica, temi e ospiti della puntata

Piazzapulita torna con un nuovo appuntamento in onda questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, alle 21.15 su La 7. Come ogni settimana, Corrado Formigli e il parterre di ospiti in studio e in collegamento commenteranno le notizie più discusse degli ultimi giorni e, attraverso i contributi degli inviati e inchieste esclusive, accenderanno i riflettori su fatti e vicende chiave dell’attualità nazionale. Dall’emergenza sanitaria all’aumento dei prezzi dell’energia, fino al nodo della giustizia.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: viaggio in Ucraina

Nella prima parte della trasmissione, le telecamere di Piazzapulita porteranno i telespettatori in Ucraina. In questi giorni, il Paese è balzato agli onori delle cronache per l’esacerbarsi della crisi con la Russia e del braccio di ferro tra Kiev (rappresentata dal presidente Volodymyr Zelensky) e Mosca.

Piazzapulita: la giustizia, la crisi dell’energia e l’ipotesi nucleare

La seconda parte, invece, sarà dedicata ad alcuni degli argomenti più caldi dell’ultimo periodo. Si partirà dalle tensioni sulla giustizia, con un dibattito sulla Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura firmata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia (che, con lo stop alle porte girevoli, impedisce a magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o incarichi governativi di ritornare a esercitare l’attività per i primi 3 anni dopo la fine del mandato). Non mancherà, ovviamente, un focus anche sulle variazioni proposte in merito all’elezione dei membri del CSM e sui 5 referendum ammessi dalla Consulta: abrogazione delle disposizioni in materia di insindacabilità, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM e voto degli avvocati sui magistrati. Infine, un approfondimento sulla crisi energetica, l’impatto sul caro bollette e l’ipotetico ritorno del nucleare.

Il prezzo del gas naturale è quintuplicato. A questo si aggiungono le tensioni tra Ucraina e Russia. Così l’Italia in Europa è tra chi rischia di più. @GiannattasioLi#Piazzapulitahttps://t.co/K586kjBxAH — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) February 13, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Accanto allo scrittore Stefano Massini, che proporrà al pubblico un nuovo racconto, e alla giornalista Selvaggia Lucarelli, pronta a dare il suo punto di vista ironico su personaggi e vicende recenti nella rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita figurano anche il magistrato Nino Di Matteo, il filosofo Massimo Cacciari, il segretario della CGIL Maurizio Landini, Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, l’ex onorevole Nunzia De Girolamo e i giornalisti Federico Fubini, Valentina Petrini e Antonino Monteleone.

Piazzapulita: dove guardare la trasmissione

In televisione, Piazzapulita è disponibile sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky. Sul web, invece, è possibile accedere gratuitamente alla diretta streaming sul sito e sull’app di La 7.