Anticipazioni Piazzapulita, stasera su La7: intervista a Murat Gabidullin e ultimi aggiornamenti dall’Ucraina, temi e ospiti

Corrado Formigli torna, anche questa settimana, con una nuova, imperdibile puntata di Piazzapulita, in onda stasera, giovedì 12 maggio 2022, a partire dalle 21.15 su La7. Come di consueto, la trasmissione si dedicherà ad approfondire le ultime notizie dall’Ucraina, attraverso reportage e servizi inediti di inviati e corrispondenti e interviste a esperti di politica estera ed economia. Con uno sguardo particolare agli aspetti più collaterali, meno presi in considerazione dall’informazione mainstream e utili a fornire ai telespettatori un quadro più ampio e più completo.

Piazzapulita: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: dagli ultimi aggiornamenti dal fronte all’intervista a Murat Gabidullin

Buona parte del programma, come da qualche mese a questa parte, sarà dedicata all’analisi del conflitto in Ucraina. Formigli e il suo parterre proveranno a capire se la previsione dell’intelligence americana, che vede nel futuro del Paese una guerra estenuante e aggressiva con una possibile escalation nucleare, possa diventare effettivamente realtà. Spazio, poi, a un focus sulla città di Mariupol e sul destino dei suoi cittadini, ormai sotto assedio dei soldati di Vladimir Putin. Ma, il pezzo forte della serata sarà, senza dubbio, l’intervista esclusiva a Murat Gabidullin, ex combattente del Gruppo Wagner, rete di mercenari al soldo del Cremlino, conosciuta anche come ‘Brigata delle Tenebre’ e famosa per la violenza delle operazioni militari che ha condotto, tra Siria, Africa e, di recente, sul territorio ucraino, dove partecipa ai combattimenti all’ombra delle milizie ufficiali.

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Numerosi saranno gli ospiti che parteciperanno al dibattito in studio o in collegamento. Tra questi, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il fotoreporter Gabriele Micalizzi, appena rientrato dalle città ucraine occupate dall’esercito russo, il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov, il sociologo Marco Revelli, l’ex deputata di Forza Italia Nunzia De Girolamo, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, lo scrittore Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti e i giornalisti Mario Calabresi, Alessandra Sardoni e Alberto Negri.

Piazzapulita: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in diretta streaming sull’app e sul sito di La7.