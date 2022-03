Anticipazioni Piazzapulita, stasera su La7: ultimi aggiornamenti dall’Ucraina, temi e ospiti della puntata

Piazzapulita torna anche questa settimana con una nuova puntata in onda stasera, giovedì 10 marzo 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Corrado Formigli e i suoi ospiti ripercorreranno fatti e notizie salienti attraverso inchieste, servizi e interviste a personaggi di spicco del panorama politico e culturale nazionale. Dedicando particolare attenzione all’evoluzione dell’attuale situazione in Ucraina, da 20 giorni teatro di una spietata guerra iniziata dalla Russia di Vladimir Putin.

Piazzapulita: le cose da sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: ultime novità dall’Ucraina

Come ormai da qualche puntata, anche stasera il fulcro del programma sarà la guerra tra Ucraina e Russia. A raccontarla, ancora una volta, l’inviato Alessio Lasta attraverso le immagini di un reportage girato nelle città colpite da bombardamenti e raid aerei. Spazio poi a un dibattito che ripercorrerà diversi temi caldi legati direttamente o indirettamente al conflitto: dai piani strategici di Putin allo scontro tra la frangia degli interventisti e quella dei pacifisti, passando per le conseguenze e gli effetti che la situazione inevitabilmente avrà sull’economia mondiale e l’esacerbarsi di una crisi energetica che potrebbe essere disastrosa.

Il racconto di @alessiolasta dall’#Ucraina in guerra. I piani di Putin. Lo scontro tra interventisti e pacifisti. Le conseguenze per l’economia mondiale. L’inasprirsi della crisi energetica.#Piazzapulita, domani alle 21.15 su La7. pic.twitter.com/NTM1vYXUrz — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) March 9, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Formigli nel corso della serata un ricco parterre di ospiti: oltre allo scrittore Stefano Massini, pronto a proporre al pubblico uno dei suoi racconti, faranno la loro comparsa il generale e presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea Claudio Graziano, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci, la professoressa di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma Donatella Di Cesare, il direttore dell’Osservatorio Sicurezza Nazionale dell’Università Luiss Alessandro Orsini, il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori e i giornalisti Alberto Negri e Paolo Mieli.

Piazzapulita: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Piazzapulita è disponibile anche in diretta streaming sul sito web e sull’app di La7.