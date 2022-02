Piazza Pulita puntata stasera su La7: caro bollette e sanità, temi e ospiti della puntata di questa sera

È tutto pronto per una nuova puntata di Piazzapulita in onda questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Corrado Formigli e i suoi ospiti approfondiranno alcuni dei temi più dibattuti dell’attualità nazionale e commenteranno le notizie più calde degli ultimi giorni attraverso interviste a esperti, contributi degli inviati sparsi per l’Italia e reportage esclusivi.

Piazzapulita: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Piazzapulita: tra caro bollette e tagli alla sanità

Nella prima parte del programma si parlerà dell’aumento dei costi dell’energia e degli effetti del rincaro sulle aziende italiane, già messe in ginocchio dalla pandemia e dai lockdown. Quelle più provate sono, ovviamente, quelle che operano nei settori energivori: dalle acciaierie alle fonderie, passando per vetrerie e imprese di produzione di ceramica, legno e carta. Fabbriche per cui l’energia pesava già parecchio prima degli aumenti. Che, tuttavia, sembrano schiacciare in maniera più o meno pesante anche negozi, centri commerciali, cinema, teatri, ristoranti e alberghi, a cui spesso non basta ridurre i consumi per evitare la chiusura. Spazio, poi, a un’inchiesta esclusiva sui tagli alla sanità italiana: i medici di famiglia hanno sempre meno risorse a disposizione per curare i pazienti, scenario che impatta negativamente sulla salute e il benessere dei cittadini.

L’inflazione in Italia è a livelli record e questo per le famiglie corrisponde a una ’stangata’. Linda Giannattasio spiega nel dettaglio i prezzi che aumentano grazie ai dati di un grande supermercato.https://t.co/gVHN8FO3h2#piazzapulita — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) February 6, 2022

Piazzapulita: tutti gli ospiti della serata

Oltre allo scrittore Stefano Massini che, anche stasera, proporrà al pubblico uno dei suoi racconti inediti e alla giornalista Selvaggia Lucarelli che ritorna a commentare fatti e personaggi in vista nella rubrica #PiazzaSelvaggia, tra gli ospiti di Piazzapulita figurano anche l’onorevole Romano Prodi, il primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Rivoli Michele Grio, il direttore sanitario dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Francesco Vaia e il giornalista Mario Calabresi.